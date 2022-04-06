Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
[SUMIMASEN TURBO] 39


Aussitôt tournée, (quasiment) aussitôt disponible ! Bravo à Hubert et sa science du montage qui permet à SUMIMASEN TURBO de coller à l'actualité du jeu vidéo avec le lancement d'un des grands jeux vidéo japonais de ce début d'année, RESIDENT EVIL REQUIEM. Avec ce titre, CAPCOM célèbre le 30ème anniversaire de la franchise, et cela se sent à de nombreux égards ! Attention, comme souvent avec une sortie de cette envergure, nous balisons une grosse partie SPOILER durant le test de l'équipe.
Ce n'est évidemment pas le seul jeu passé entre nos mains, puisque nous revenons sur la sortie de MARIO TENNIS FEVER, sans oublier de décortiquer la fin de NIOH 3 et de YAKUZA 3 KIWAMI ! Et comme toujours, vous pourrez savourer toute l'actualité des sorties ciné avec SCARLET et l'éternité, le dernier long-métrage de Mamoru Hosoda, sans oublier les dernières aventures de LUPIN III sur grand écran, alias EDGAR DETECTIVE CAMBRIOLEUR.
Un grand merci à nos chers abonnés Patreon sans qui cette émission n'existerait tout simplement pas, et à très vite pour une belle série de COMBOS en compagnie de la team.
    micheljackson posted the 02/27/2026 at 05:38 PM
    Le saviez vous ? Daniel Andreyev alias Kamui écrit sur Slate, créé par Jacques Attali et dont la principale actionnaire est Ariane de Rothschild la copine de Jeffrey Epstein.
    kali posted the 02/27/2026 at 06:53 PM
    Qu'est-ce qu'il raconte encore l'autre conploplo ?
    Tu sais que les accusations par association, ça ne marche que dans votre bulle de mous du bulbe ?
    zekk posted the 02/27/2026 at 06:55 PM
    kali +1
