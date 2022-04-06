Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
[Culture Pop Atomique] Miami Vice
Culture Pop Atomique


Deux Flics à Miami (Miami Vice en VO) est une série télévisée composée de 5 saisons et 111 épisodes, diffusée entre le 16 septembre 1984 et le 21 mai 1989 sur le réseau NBC. Elle a été créée par Anthony Yerkovich et produite par Michael Mann, avec Don Johnson et Philip Michael Thomas dans les rôles de Sonny Crockett et Ricardo Tubbs.
En France, elle a été diffusée à partir du 19 septembre 1986 sur Antenne 2, puis en 1989 sur La Cinq et en 1993 sur M6.

Bonus : Générique
https://www.youtube.com/watch?v=6HFvoHSZIuM
    posted the 02/14/2026 at 07:00 PM by nicolasgourry
