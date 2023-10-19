Ember Lab annonce Kena: Scars of Kosmora la suite de Bridge of Spirits, le titre sortira dans le courant de l'année sur Ps5 et Pc. Cette suite élargira le gameplay de son prédécesseur et Kena, désormais guide spirituelle accomplie, se rend sur l'île mystérieuse de Kosmora à la recherche d'un remède à son mal et pour renouer avec un ami de son passé.



Elle sera confrontée à une puissante corruption qui brise son bâton. Ayant besoin de celui-ci pour survivre, Kena doit accepter la forme oubliée et dangereuse de guidage spirituel de Kosmora qui manipule les éléments. Au cours de son voyage, Kena découvre et nourrit des compagnons spirituels mémorables, dont elle exploitera les pouvoirs pour résoudre des énigmes et vaincre des ennemis à l'aide de nouvelles capacités élémentaires.