Kena : Bridge of Spirits
name : Kena : Bridge of Spirits
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Ember Lab
genre : Aventure
other versions : PC - PlayStation 4
Kena: Scars of Kosmora s'annonce en trailer
JV


Ember Lab annonce Kena: Scars of Kosmora la suite de Bridge of Spirits, le titre sortira dans le courant de l'année sur Ps5 et Pc. Cette suite élargira le gameplay de son prédécesseur et Kena, désormais guide spirituelle accomplie, se rend sur l'île mystérieuse de Kosmora à la recherche d'un remède à son mal et pour renouer avec un ami de son passé.

Elle sera confrontée à une puissante corruption qui brise son bâton. Ayant besoin de celui-ci pour survivre, Kena doit accepter la forme oubliée et dangereuse de guidage spirituel de Kosmora qui manipule les éléments. Au cours de son voyage, Kena découvre et nourrit des compagnons spirituels mémorables, dont elle exploitera les pouvoirs pour résoudre des énigmes et vaincre des ennemis à l'aide de nouvelles capacités élémentaires.
https://www.youtube.com/watch?v=12EQpTwn4lY
    51love, tripy73, idd, lock2, yukilin, aozora78, terminagore, gameslover, destati
    posted the 02/12/2026 at 10:09 PM by yanssou
    comments (8)
    kratoszeus posted the 02/12/2026 at 10:19 PM
    Magnifie, le 1 était une petite merveille. Viveme,t
    hibito posted the 02/12/2026 at 10:43 PM
    Trop bien ! J'ai adoré le premier !
    kinectical posted the 02/12/2026 at 10:47 PM
    Oh bordel oui
    tlj posted the 02/13/2026 at 12:03 AM
    Encore un loup! C’est le quatrieme jeu qui en fait un compagnon, ça risque de perdre un peu de son charme...
    tlj posted the 02/13/2026 at 12:04 AM
    * à ce rythme là
    aros posted the 02/13/2026 at 12:53 AM
    tlj
    Tout dépend la façon dont s'est exécuté, puis on ne joue pas tous à tous les jeux qui nous donne un loup comme compagnon .
    lock2 posted the 02/13/2026 at 07:18 AM
    Mise à le "astro" inclus dans la PS5, Kena premier du nom était (si je ne dis pas de connerie) le premier vrai jeu à utiliser au mieux les sensation de la dual-sens. Sa suite fait penser à la même ambiance "féerique" mais cette fois-ci à grande échelle avec une durée de vie qui devrait être naturellement plus importante. Ça semble encore bien plus beau que le premier. Quant au gameplay le trailer montre un déploiement de nombreuses choses en plus comparé au premier. Bien noté ce jeu à venir pour ma part !
    marcus62 posted the 02/13/2026 at 09:33 AM
    Gros coup de cœur de ce State of Play plutôt médiocre à mes yeux (avis totalement subjectif) j'ai adoré le premier. Ce sera Day one pour ce second opus !
