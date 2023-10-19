Premier teaser pour l'anime Ghost in the Shell qui est prévu pour juillet prochain. Moko-chan réalise cette nouvelle adaptation au coté du Character Design Shuhei Handa (Scott Pilgrim Takes Off) au studio d'animation Science Saru.
SynopsisL’histoire nous entraîne dans les enquêtes du major Motoko Kusanagi, un cyborg membre de l’unité d’élite, la Section 9.
Sa mission est d’enquêter sur les activités illégales liées de près ou de loin au Réseau Numérique mondial (Internet).
Mais graphiquement, on est quand même bien loin du 1er film de 1995 en version Remastered 2D qui est sublime.
A quand un anime qui vaut le coup sur AppleSeed ? J’accroche tellement plus à ce que propose Shirow Masamune dedans.
Et donc ? Stand Alone complex pourrait être considéré comme moins abouti niveau animation que le film de 1995 et ça ne l'empêche pas d'être une tuerie.
casse couille des chara design complétement à l'ouest
putain un trait proche de SHirow
ça fait plaisir putain
J'aime beaucoup les films de Oshi, les series SAC ou meme Arise mais un truc fidele au manga ca me va aussi.
Par contre le nouvelle serie sur Netflix en image de synthese franchement pas fan.
Par contre même si Science Saru nous sort un truc de qualité je pense que dans mon cœur aucune nouvelle adaptation ne pourra être au dessus du film de 95