group information
Manga - Verse
11
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 01/29/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 463
visites since opening : 875374
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
members (16)
more members
all
The Ghost in the Shell / Premier teaser
Actu Manga / Anime


Premier teaser pour l'anime Ghost in the Shell qui est prévu pour juillet prochain. Moko-chan réalise cette nouvelle adaptation au coté du Character Design Shuhei Handa (Scott Pilgrim Takes Off) au studio d'animation Science Saru.




Synopsis L’histoire nous entraîne dans les enquêtes du major Motoko Kusanagi, un cyborg membre de l’unité d’élite, la Section 9.

Sa mission est d’enquêter sur les activités illégales liées de près ou de loin au Réseau Numérique mondial (Internet).
https://adala-news.fr/2026/01/the-ghost-in-the-shell-teaser-video-date-de-sortie/
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    rbz, burningcrimson, aozora78, adamjensen
    posted the 01/29/2026 at 07:58 PM by yanssou
    comments (16)
    wickette posted the 01/29/2026 at 08:00 PM
    C'est une re-adaptation des films, une nouvelle histoire, une suite à stand alone complex ?
    yanssou posted the 01/29/2026 at 08:03 PM
    wickette Nouvelle adaptation plus proche du manga
    darksector posted the 01/29/2026 at 08:15 PM
    Une suite à SAC please !
    victornewman posted the 01/29/2026 at 08:22 PM
    une animation à l'ancienne apparemment .
    terminagore posted the 01/29/2026 at 08:25 PM
    Vivement. Ça fait plaisir de voir un trait qui renoue enfin avec le manga d'origine.
    adamjensen posted the 01/29/2026 at 08:40 PM
    A voir, j'aime bien la licence.
    Mais graphiquement, on est quand même bien loin du 1er film de 1995 en version Remastered 2D qui est sublime.
    yanssou posted the 01/29/2026 at 08:46 PM
    adamjensen c'est Science Saru derrière ça va être dingue
    patrickleclairvoyant posted the 01/29/2026 at 08:46 PM
    Ça ne fera jamais mieux que l’original niveau animation
    adamjensen posted the 01/29/2026 at 08:50 PM
    yanssou
    pwyll posted the 01/29/2026 at 08:57 PM
    Cela a l’air d’être assez proche du manga et c’est tant mieux.
    A quand un anime qui vaut le coup sur AppleSeed ? J’accroche tellement plus à ce que propose Shirow Masamune dedans.
    terminagore posted the 01/29/2026 at 09:15 PM
    patrickleclairvoyant

    Et donc ? Stand Alone complex pourrait être considéré comme moins abouti niveau animation que le film de 1995 et ça ne l'empêche pas d'être une tuerie.
    kikoo31 posted the 01/29/2026 at 11:22 PM
    terminagore putain +1000
    casse couille des chara design complétement à l'ouest

    putain un trait proche de SHirow
    ça fait plaisir putain
    mibugishiden posted the 01/30/2026 at 06:11 AM
    J'ai lu les mangas de Shirow y a pas longtemps et effectivement le style c'est quasi du Shirow, c'est comme si le manga prenait vie.

    J'aime beaucoup les films de Oshi, les series SAC ou meme Arise mais un truc fidele au manga ca me va aussi.

    Par contre le nouvelle serie sur Netflix en image de synthese franchement pas fan.
    shirou posted the 01/30/2026 at 07:50 AM
    Ma plus grosse attente en anime

    Par contre même si Science Saru nous sort un truc de qualité je pense que dans mon cœur aucune nouvelle adaptation ne pourra être au dessus du film de 95
    azerty posted the 01/30/2026 at 09:00 AM
    Vraiment pas mal. Dans ma liste
    hibito posted the 01/30/2026 at 09:01 AM
    Elle est où, Scarlett Johanson ? Nan, je déconne !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo