description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Dotemu
Développeur : Guard Crush Games / Supamonks
Genre : Action/RPG
Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois/Ukrainien.
Talamh a été ravagé par un cataclysme magique provoqué par des mages ambitieux, suscitant une méfiance envers la magie chez les gens ordinaires. Le Roi Soleil Azra, profitant de cette panique, a asservi les mages par l'intermédiaire de son Ordre pourpre et a placé des princes loyaux pour régner sur les royaumes conquis.
Alors que les forces d'Azra revendiquent toujours plus de terres, la grande enchanteresse Uchawi et un petit groupe de rebelles sortent de l'ombre, maniant une magie interdite pour s'opposer au régime oppressif d'Azra et défier sa toute-puissance magique.
(500 000 Ventes)
Mise à jour : 1.1 / Threads of Fate
Date : 12 Février 2026
-De nouveaux défis : les Épreuves mystiques ajoutent davantage de difficulté pour les rebelles en fin de partie. Choisissez parmi les défis prédéfinis ou créez le vôtre et partagez-le avec le monde entier.
-Un monde en constante évolution : avec des biomes corrompus qui génèrent des ennemis plus puissants et des récompenses améliorées pour les rebelles prêts à relever le défi.
-Des montures améliorées : dotées de nouvelles capacités optimisées et de punitions plus puissantes contre les légions de l'Ordre pourpre.
-Une personnalisation améliorée : avec de nouvelles apparences et émotes pour nos quatre héros rebelles. Steam
Mais dommage pas de nouvelles map sur cette maj. Il faudrait un suivi à la Dead cells.
J'espere il aura le meme succes