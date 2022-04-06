description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
C’est l’opus le plus sombre, le plus intense, et sans doute le plus audacieux de toute la saga. Une aventure explosive où Steven Spielberg et George Lucas repoussent toutes les limites : Indiana Jones et le Temple Maudit ! Dans cette vidéo, je vous emmène au cœur d’un tournage chaotique, marqué par des choix créatifs radicaux, des scènes devenues cultes… et des coulisses parfois insensées. Découvrez comment ce film a bouleversé la saga et changé à jamais le cinéma populaire des années 80 !