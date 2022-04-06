Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
[Very Own Sun] Le problème des choix dans les jeux vidéo
Very Own Sun


L’idée s’est imposée, ces dernières années, que pour qu’un jeu fonctionne, il faut donner plus au joueur : systèmes de décision complexes, récits émergents et mondes ouverts tentaculaires, algorithmes et contenu généré de manière procédurale.
Et ce, parfois, au prix de la vision de ceux qui fabriquent les mondes qu’on explore.
Mais que devient une œuvre quand elle refuse d’imposer quoi que ce soit ?
