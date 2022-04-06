description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
L’idée s’est imposée, ces dernières années, que pour qu’un jeu fonctionne, il faut donner plus au joueur : systèmes de décision complexes, récits émergents et mondes ouverts tentaculaires, algorithmes et contenu généré de manière procédurale.
Et ce, parfois, au prix de la vision de ceux qui fabriquent les mondes qu’on explore.
Mais que devient une œuvre quand elle refuse d’imposer quoi que ce soit ?