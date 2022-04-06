Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 01/06/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 671
visites since opening : 1061967
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[Arte] Les pionniers | Science Fiction Revolution
Arte


George Lucas et Steven Spielberg ont été les précurseurs d’une révolution dans la science-fiction. Si George Lucas a changé le monde du cinéma en introduisant une nouvelle vision à travers la trilogie "Star Wars", Steven Spielberg a créé avec son film "E.T." un tel monument pour toute une génération que nous pouvons encore sentir son influence sur les films d'aujourd'hui.
https://www.youtube.com/watch?v=x92IwGl2tOg
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/06/2026 at 10:15 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo