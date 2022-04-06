description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
George Lucas et Steven Spielberg ont été les précurseurs d’une révolution dans la science-fiction. Si George Lucas a changé le monde du cinéma en introduisant une nouvelle vision à travers la trilogie "Star Wars", Steven Spielberg a créé avec son film "E.T." un tel monument pour toute une génération que nous pouvons encore sentir son influence sur les films d'aujourd'hui.