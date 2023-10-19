Kaori Tanaka , scénariste : « KOS-MOS est littéralement la fille spirituelle de Takahashi. Nous avons tendance à dépeindre les personnages humains comme des êtres dotés d'une forte volonté dans un corps fragile fait de chair et de sang. Nous voulions donc que KOS-MOS vienne compléter cette image en incarnant les fragments délicats d'une âme dans un corps indestructible. »

Yuki Kajiura, compositrice : « Ils m'ont demandé d'imprégner cette vision du monde de ma propre musique. C'était la première fois que je travaillais de manière intensive à la création d'un monde fictif situé dans l'espace, donc j'avais en tête de créer une atmosphère d'« espace ouvert ». Cela ne signifie pas que tout le jeu se déroule dans l'espace, mais quand j'ai vu les parties se déroulant dans l'espace, je me suis dit « ce n'est que de l'espace, à perte de vue dans toutes les directions », et j'ai pensé que je devais essayer de transmettre cela avec le son... Le simple fait d'avoir cette aspiration a suffi pour que tout se passe bien. »

