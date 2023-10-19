Après l'énorme succès de Final Fantasy VII, Squaresoft a décidé que Final Fantasy serait désormais sa priorité. Takahashi, lui, souhaitait travailler sur quelque chose de nouveau après la sortie de Xenogears, et suite a des désaccords il a quitté Square pour fonder Monolith Soft en 1999 avec Hirohide Sugiura et Yasuyuki Honne.
Aidés par une vingtaine de vétérans de l’équipe de Xenogears,
Xenosaga a été conçu en 1999 comme une série de plusieurs épisodes, financé par Namco qui a notamment fournie la technologie de capture de mouvement et dirigé par Takahashi, le développement du premier jeu à débuté en 2000 sous le nom de code « Project X », et s’est s’étaler sur deux ans avec une équipe composée de 60 à 100 personnes.
Xenosaga est une nouvelle interprétation des thèmes et des ambitions de Xenogears, entièrement en 3d grâce a la Playstation 2, son histoire était prévu à l’origine en trois parties repartit sur six jeux, le scénario du première épisode a été coécrit par Takahashi et son épouse Kaori Tanaka (Soraya Saga) qui met en avant KOS-MOS et Chaos deux personnages qui tirent leur nom des concepts philosophiques d'ordre et de chaos. En plus de l’influence des œuvres et des concepts de Nietzsche, notamment sur les titres des trois épisodes de la trilogie, les références bibliques ont aussi servi d’inspiration pour créer le jeu.
L'intrigue de Xenosaga se concentre sur Shion Uzuki, un chef de projet assigné à la création de KOS-MOS, une androïde destiné à affronter une espèce extraterrestre nommée Gnosis. Shion et KOS-MOS, accompagnés de leurs alliés, prennent part à différents conflits dans la galaxie.
Kaori Tanaka, scénariste : « KOS-MOS est littéralement la fille spirituelle de Takahashi. Nous avons tendance à dépeindre les personnages humains comme des êtres dotés d'une forte volonté dans un corps fragile fait de chair et de sang. Nous voulions donc que KOS-MOS vienne compléter cette image en incarnant les fragments délicats d'une âme dans un corps indestructible. »
Durant la production, les équipes ont du faire face à de nombreuse complication, beaucoup d’employés étaient inexpérimentés face à l’ambition du titre. L'une des idées envisagées était d'explorer le monde du jeu avec des méchas, mais cela a dû être abandonné par la suite en raison de leur taille immense.
Une équipe plus jeune a pris en charge l'épisode II, sous la supervision de Takahashi. Ce dernier, avec son épouse, a créé un brouillon qui a été modifié par Norihiko Yonesaka, celui-ci a dû retirer et parfois supprimer certains éléments pour l’adapter sur un seul jeu car il était impossible pour Monolith Soft de produire cinq autres jeux de la même envergure afin de conclure l'histoire en six volets. À noter qu’une partie du récit a été transformée en intrigue pour Pied Piper co-développé par Monolith Soft, Namco Mobile et Tom Create.
Son gameplay profite de quelque ajustage, le style des personnages bénéficie d’un réalisme accru pour intensifier leur expressivité durant les cinématiques, contribuant ainsi à un rendu plus cinématographique.
Conçu pour clore la série Xenosaga, l'épisode III a vu son développement démarrer suite à l'épisode II, Takahashi a été responsable de la supervision du projet et de la création du brouillon, tandis que Yonesaka a de nouveau écrit le scénario. L’objectif était d'apporter une conclusion satisfaisante à l'intrigue de Xenosaga et à l’histoire de Shion, tout en laissant une porte ouverte sur d’autres épisodes. L'univers de Gundam et le film Starship Troopers ont eu une grande influence sur les designs des méchas ainsi que sur le nouveau design de KOS-MOS.
Yasunori Mitsuda, qui avait déjà composé la bande-son du jeu Xenogears, signe la musique du premier épisode. Pour l'épisode II, la bande originale a été réalisée par trois compositeurs différents : Yuki Kajiura qui a travaillé sur les morceaux joués pendant les cinématiques, Shinji Hosoe (Street Fighter EX, Ridge Racer) et Ayako Saso (Galaxian) ont collaboré ensemble sur quelques musiques de gameplay. Par la suite Kajiura a repris du service pour réaliser l'intégralité de la musique de l'Episode III, en s'inspirant des concepts visuels et du scénario du jeu.
Yuki Kajiura, compositrice : « Ils m'ont demandé d'imprégner cette vision du monde de ma propre musique. C'était la première fois que je travaillais de manière intensive à la création d'un monde fictif situé dans l'espace, donc j'avais en tête de créer une atmosphère d'« espace ouvert ». Cela ne signifie pas que tout le jeu se déroule dans l'espace, mais quand j'ai vu les parties se déroulant dans l'espace, je me suis dit « ce n'est que de l'espace, à perte de vue dans toutes les directions », et j'ai pensé que je devais essayer de transmettre cela avec le son... Le simple fait d'avoir cette aspiration a suffi pour que tout se passe bien. »
Malgré le fait que la série n'ait jamais dépassé trois épisodes, son héritage perdure de manière indirecte à travers la saga des Xenoblade Chronicles.
https://traf.romhack.org/index.php?p=patchs&cid=26&l=x