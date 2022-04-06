Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 12/26/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 669
visites since opening : 1052265
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[Tetryl] Comment les RPG ont Emprunté aux Jeux de Cartes
Tetryl


De Donjons & Dragons à Final Fantasy, de Magic: The Gathering à Pokémon, les cartes n’ont jamais été de simples bouts de carton : ce sont des fragments d’univers, des fiches de personnages, des mécaniques de jeu et des façons de raconter des histoires.
Dans ce documentaire, on explore comment RPG et TCG se sont nourris l’un l’autre, jusqu’à devenir indissociables.
https://www.youtube.com/watch?v=nYN2LCqkDyg
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/26/2025 at 08:45 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo