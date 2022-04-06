description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
De Donjons & Dragons à Final Fantasy, de Magic: The Gathering à Pokémon, les cartes n’ont jamais été de simples bouts de carton : ce sont des fragments d’univers, des fiches de personnages, des mécaniques de jeu et des façons de raconter des histoires.
Dans ce documentaire, on explore comment RPG et TCG se sont nourris l’un l’autre, jusqu’à devenir indissociables.