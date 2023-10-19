profile
Square et Xenogears
Dossier JV



Sous le nom temporaire « Project Noah », Xenogears a été créé par Hiromichi Tanaka, qui avait auparavant collaboré à la réalisation de Secret of Mana sur la SNES, aidé par Tetsuo Mizuno, Tomoyuki Takechi et Hironobu Sakaguchi, les créateur des Final Fantasy, qui étaient les producteurs exécutifs du titre.

Son concept est imaginé à la base par Takahashi et Tanaka pour le jeu Final Fantasy VII, mais leur supérieur hiérarchique chez Square l'a jugé « trop sombre et trop compliqué », mais Takahashi a été autorisé à le développer comme un projet a part. L'idée était de faire de Xenogears une suite de Chrono Trigger, mais après de multiples conflits à ce sujet, il a été décidé d'en faire un titre entièrement original en incorporant à la fois du fantastique et de la science-fiction. L’univers du jeu est lui-même influencé par les œuvres et les philosophies de Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud et Carl Jung.

Kaori Tanaka (Soraya Saga) scénariste « Tetsuya Takahashi et moi-même l'avons initialement soumis comme idée de scénario pour Final Fantasy VII. On nous a dit qu'il était trop sombre et trop compliqué pour un jeu fantastique, mais le patron a eu la gentillesse de donner à Takahashi une chance de lancer un nouveau projet. Takahashi et moi avons alors rédigé le scénario complet, qui contenait les dialogues des cinématiques dans leur forme définitive, et c'est ainsi que le projet a vu le jour.

Les œuvres de Nietzsche, Freud et Jung faisaient partie des centres d'intérêt que je partageais avec Takahashi. Xenogears est essentiellement une histoire qui traite des questions « d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ». À cet égard, nous avons été très inspirés par ces concepts. »


Le mot « Xeno » avait été choisi dès le départ par l'équipe, signifiant « quelque chose d'étrange » et parmi les suggestions le mot « Gears » a été retenu formant le titre Xenogears. Pendant son développement qui a duré deux ans avec une équipe composé d’une trentaine de développeurs, Takahashi voulait créer un jeu totalement en 3D, mais les restrictions de la PlayStation rendaient cela impossible, ce qui a conduit à un mélange de sprites 2D avec des arrière-plans en 3D. Il était également question de recourir à des images de synthèse 3D pour les cinématiques, mais la transposition des illustrations des Gears de Tanaka présentait des difficultés. Finalement, l'équipe a choisi de réaliser des cinématiques animées adapté au moteur graphique.



L'intrigue met en lumière Fei Fong Wong, qui souffre d'amnésie et qui ne se souvient de rien des trois dernières années, notamment les événements entourant son arrivée. Il réside dans le paisible village de Lahan, mais cette sérénité ne sera que d’une courte durée. Lors d'une attaque, Fei pilote un Gear vide (ressemblant à un Mecha) où il en perd vite le contrôle en combattant l'ennemi, détruisant ainsi accidentellement le village. Après cet incident, il est chassé par les survivants et croise le chemin d'une jeune femme prénommée Elly Van Houten, qui est la responsable de l'attaque du village.

Le système de combat appelé Active Time Battle enrichit les affrontements au tour par tour en intégrant des éléments d'arts martiaux tout en se diversifiant grâce au Gear. Par ailleurs, ces musiques sont inspirées de la musique irlandaise et celtique et ont été composées et produites par Yasunori Mitsuda.

Sortit en 1998, l’équipe n'était pas en mesure de mettre l'intégralité du jeu sur un seul disque par manque de temps, et au lieu de terminer avec un cliffhanger, Takahashi a donc suggérer de mettre le plus d’éléments narratifs sur le deuxième disque pour permettre aux développeurs de terminer le jeu dans les délais et ainsi de proposer une histoire complète.



https://www.siliconera.com/soraya-saga-on-xenogears-and-xenosaga/

https://xenogearsxenosagastudyguide.blogspot.com/p/interview-with-xenogears-staff-1998.html

https://kotaku.com/the-real-story-behind-xenogears-unfinished-disc-2-1796151112
    comments (22)
    volran posted the 12/21/2025 at 10:56 PM
    Un de mes meilleurs JRPG auquel j'ai joué de ma vie, je suis encore extrêmement déçu de ce que c'est devenu le second CD
    senseisama posted the 12/21/2025 at 11:02 PM
    Ah la bonne époque de playstation
    slyder posted the 12/21/2025 at 11:15 PM
    Xenogears
    burningcrimson posted the 12/21/2025 at 11:48 PM
    J'aimerais trop y jouer un de ces jours. En attendant je mate un lets play de Xenosaga et j'aime beaucoup
    adamjensen posted the 12/22/2025 at 12:01 AM
    Le jeu aurait vraiment été excellent, si le disque 2 n'avait pas été aussi merdique et rushé.
    Mais ils n'ont pas eu le temps de finir le jeu correctement malheureusement. Comme d'habitude, les éditeurs à la con foutent la merde.
    Il y a aussi un certain boss que je ne citerai pas pour ne pas spoiler, où je m'attendais à un truc de fou, mais le machin ressemblait à rien et la révélation faite sur lui était extrêmement décevante.
    À cause de ces défauts, c'est un jeu facilement oubliable pour moi.
    Mais je vois clairement le potentiel d'un remake, mais fini cette fois.

    Pour les personnes qui l'ignorent, le jeu dispose d'une traduction française depuis plusieurs années.
    51love posted the 12/22/2025 at 01:11 AM
    Pour moi et certainement pour tjs, Elly et Fei le meilleur duo masculin/féminin de l'histoire.
    jacquescechirac posted the 12/22/2025 at 03:45 AM
    adamjensen T'as dû certainement oublié le système de combat et d'évolution des persos, inintéressant au possible, même pour l'époque.
    Ça s'est confirmé avec les xenosaga (sauf le 3), et surtout les xenoblade;
    'sont vraiment pas doué pr faire de bons systemes de combats sur cette série.
    narukamisan posted the 12/22/2025 at 08:14 AM
    Tu oublies de préciser que le manques de temps est dû au fait que squaresoft croyais pas dans ce projet et a vampirisé l'équipe afin de gonfler les équipes de final fantasy 8 et finir ce jeux dans les temps.
    adamjensen posted the 12/22/2025 at 09:31 AM
    jacquescechirac
    ioda posted the 12/22/2025 at 11:09 AM
    adamjensen Comme de nombreux jeux Square de cette époque. Exemple FF8, rushé à fond, donnant des passages vides ou incompréhensible. On peut d'ailleurs le voir sur les CD qu'il y avait des passages supplémentaires de l'histoire etc.Faute de temps = supprimer = bricolé.
    adamjensen posted the 12/22/2025 at 11:30 AM
    ioda
    Ouais, les éditeurs font toujours chier.
    chreasy97 posted the 12/22/2025 at 12:58 PM
    Ce jeu aborde des sujets religieux avec des personnes ayants des noms bibliques. C'est pour cette raison qu'il n'y aura jamais de remake avec la bien pensance d'aujourd'hui ou sinon un remake très fortement altéré.

    Ce type de sujet a d'ailleurs totalement disparu dans les Xenoblades...
    sonilka posted the 12/22/2025 at 01:05 PM
    On se demande toujours ce que SE fait avec cette IP (idem avec Chrono Trigger). Ils ont refourgué les anciens FF à toutes les sauces, remaké les premiers DQ mais aucun plan pour, à minima, sortir Xenogears sur les consoles actuelles. Un simple remaster comme pour Chrono Cross, je prends sans hésiter.
    shinz0 posted the 12/22/2025 at 02:14 PM
    L'un des meilleurs JRPG que j'ai fait malgré le traitement du CD 2

    L'histoire, le character design, le système de combat persos + mecha, l'OST de légende et la réalisation 2D/3D pour l'époque

    Un remake HD-2D aurait tout son sens aujourd’hui mais pour des problèmes de droit et le thème de la religion rendent les choses impossibles
    marcelpatulacci posted the 12/22/2025 at 04:14 PM
    J'en profite pour demandé:

    Saint-GPT me l'a confirmé mais c'est vrai que les Xeno n'ont aucun lien ? Tous indépendant comme les Final Fantasy ? (sauf Xeno Chronicles trilogie bien sur)
    5120x2880 posted the 12/22/2025 at 04:20 PM
    marcelpatulacci ChatGPT t'a dit de la merde, oui les jeux sont liés.
    marcelpatulacci posted the 12/22/2025 at 04:52 PM
    5120x2880

    Xenogears (1998 – PS1)
    Standalone

    Xenosaga (2002–2006 – PS2, trilogie)
    Trilogie narrativement liée

    Xenoblade X
    Standalone

    Xenoblade Chronicles
    trilogie officiellement liée


    Donc tous ça c'est de la fiente ?
    5120x2880 posted the 12/22/2025 at 05:02 PM
    marcelpatulacci De Xenogears à Xenoblade 3 Future Redeemed c'est lié oui, et j'ai joué à tous les opus majeurs en ligne droite, de Xenogears à Xenoblade 3 Future Redeemed. Pour un certain jeu il faut faire le grand écart, mais le lien a était forcé dans le scénario en quelque sorte, mais tu peux très bien te dire que c'est un délire du scénariste qui veut à tout prix tout lier et passer outre.

    Par contre, savoir que c'est lié ça gâche quand même beaucoup de choses, c'est un truc que tu découvres en jouant normalement.
    shinz0 posted the 12/22/2025 at 05:40 PM
    marcelpatulacci y a autant de liens que la chronologie des Zelda
    gunotak posted the 12/22/2025 at 07:06 PM
    Il existerait un artwork en version anglaise de “Xenogears : PERFECT WORK”

    https://www.reddit.com/r/XenoGears/comments/s0qjvv/my_english_translation_of_perfect_works_just/
    gunotak posted the 12/22/2025 at 07:08 PM
    https://xenogearsxenosagastudyguide.blogspot.com/p/xenogears-perfect-worksthe-real-thing.html
    yanssou posted the 12/22/2025 at 07:24 PM
    gunotak
