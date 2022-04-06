description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Une utopie a baigné l'enfance de beaucoup d'entre nous : DINOTOPIA. Pourtant beaucoup ignorent d'où elle vient et ce qu'elle cache vraiment. En cette période de dooming ambiant, retour vers des temps où on rêvait d'imaginaires désirables, histoire de se demander à quoi servent les récits utopiques et si on en a (vraiment) besoin.