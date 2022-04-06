Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
12
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 12/21/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 667
visites since opening : 1048824
subscribers : 6
bloggers : 3
[Bolchegeek] A-t-on (vraiment) besoin d'utopies ?
Bolchegeek


Une utopie a baigné l'enfance de beaucoup d'entre nous : DINOTOPIA. Pourtant beaucoup ignorent d'où elle vient et ce qu'elle cache vraiment. En cette période de dooming ambiant, retour vers des temps où on rêvait d'imaginaires désirables, histoire de se demander à quoi servent les récits utopiques et si on en a (vraiment) besoin.
https://www.youtube.com/watch?v=2lFhDfdoD0M&t
    gattsuborne
    posted the 12/21/2025 at 12:00 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    darkxehanort94 posted the 12/21/2025 at 12:38 PM
    C'est un site de JV ici.
    nicolasgourry posted the 12/21/2025 at 12:44 PM
    darkxehanort94 Et donc, Dinotopia n'existe pas en jeux vidéo ?
    starship posted the 12/21/2025 at 12:54 PM
    On a régulièrement des posts sur des films et séries, je vois pas où est le problème du coup....
    starship posted the 12/21/2025 at 12:55 PM
    et il a une atari 2600 au premier plan donc c'est bon c'est valide
    darkxehanort94 posted the 12/21/2025 at 01:03 PM
    starship Tu est pardonné
    zekk posted the 12/22/2025 at 11:05 AM
    darkxehanort94 ce genre de commentaire
