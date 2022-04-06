Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
[Culture Pop Atomique] Le Frelon Vert
Culture Pop Atomique


Le Frelon vert (The Green Hornet) est une série télévisée américaine composée de 26 épisodes, créée par William Dozier, diffusée entre le 9 septembre 1966 et le 17 mars 1967 sur le réseau ABC.
Si elle n’a pas rencontré son public au moment de sa sortie, elle a depuis acquis un statut de série culte grâce à la présence de Bruce Lee au casting.
En France, la série est diffusée à partir du 16 janvier 1986 sur Canal+., puis a été rediffusée sur M6, France 3, La Cinquième, Canal Jimmy et Toonami.

Bonus : Générique
https://www.youtube.com/watch?v=QmNHXHEJ44A
    posted the 12/14/2025 at 06:00 PM by nicolasgourry
    nicolasgourry posted the 12/14/2025 at 06:00 PM
    momotaros, ça pourrait peut-être t'intéresser.
