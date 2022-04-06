description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Le Frelon vert (The Green Hornet) est une série télévisée américaine composée de 26 épisodes, créée par William Dozier, diffusée entre le 9 septembre 1966 et le 17 mars 1967 sur le réseau ABC.
Si elle n’a pas rencontré son public au moment de sa sortie, elle a depuis acquis un statut de série culte grâce à la présence de Bruce Lee au casting.
En France, la série est diffusée à partir du 16 janvier 1986 sur Canal+., puis a été rediffusée sur M6, France 3, La Cinquième, Canal Jimmy et Toonami.