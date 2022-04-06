description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
On pourra dire qu'on y était : quasiment un an après son ouverture au Japon, l'équipe de SUMIMASEN TURBO a pu pénétrer dans l'enceinte du NINTENDO MUSEUM, le MUSEE tout entier dédié aux consoles de la marque et à leur histoire. Un véritable sanctuaire pour celles et ceux qui ont passé de nombreuses heures sur les jeux MARIO, ZELDA et autres FIRE EMBLEM - ou SPLATOON et ANIMAL CROSSING si votre moyenne d'âge est un peu moins élevée que celle de l'équipe. Particularité du musée : un étage entier dédiée au JEU sous toutes ses formes, avec des attractions inédites créées spécialement pour le lieu.
Japon oblige, nous avons forcément respecté les règles en vigueur, que cela concerne les zones où il était autorisé de filmer, ou plus simplement les files d'attente pour accéder aux principaux ateliers. Au passage, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour un petit bonus post-tournage !