Espritcritique
12
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
articles : 661
visites since opening : 1027912
subscribers : 6
bloggers : 3
[Exitium] Le réalisme selon The Last of Us
Exitium Film


Si The Last of Us est plus largement inspiré par La Route que par les zombies de Romero, on peut comparer ce jeu de survie à d'autres œuvres telles que Metro 2033, Enslaved, I Am Alive et bien d'autres.
https://www.youtube.com/watch?v=dbjgDv5lxTA
