description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Qui n'a jamais crafté un mur, une lance ou une fusée nous jette la première pioche ! Si le RPG est intimement lié au craft, celui-ci s'est immiscé et même imposé dans de nombreux autres jeux, parfois extrêmement populaires. Comment nous engage-t-il dans ses boucles et pourquoi en voit-on autant ? Réponse ici et maintenant.