description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans la littérature sur les jeux vidéo, dans les médias, ou sur des chaînes comme celle-ci, on parle souvent d’immersion, d’agentivité, de flow, d’engagement.
Mais c’est pas de ça dont j’ai envie de parler ici.
J’ai envie de parler de ce qui se produit quand on sort de cet état d’absorption. Quand on reprend un peu de distance. Quand, au lieu d’être pris dans le monde du jeu, on se met à le regarder depuis notre point de vue à nous.