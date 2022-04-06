Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 10/31/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 644
visites since opening : 988503
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[CornPop] Vendredi 13 (1980-2002)
CornPop


Dans cette grande rétrospective d’1h10, je reviens sur les coulisses de tous les films de la saga Vendredi 13, de 1980 à 2002 avec Jason X ! Naissance du mythe Jason Voorhees, anecdotes de tournage, problèmes de censure, effets spéciaux gores, masques emblématiques, polémiques et secrets de production… Découvrez comment cette saga culte a marqué le cinéma d’horreur des années 80 et 90 ! Pour tout savoir sur les secrets de tournage de Vendredi 13, c’est juste ici !
https://www.youtube.com/watch?v=mBolMyIRP10
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    tynokarts
    posted the 10/31/2025 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    tynokarts posted the 10/31/2025 at 07:06 PM
    Je regardes dépuis 10 min
    Belle ambiance à Crystal lake
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo