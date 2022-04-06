description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans cette grande rétrospective d’1h10, je reviens sur les coulisses de tous les films de la saga Vendredi 13, de 1980 à 2002 avec Jason X ! Naissance du mythe Jason Voorhees, anecdotes de tournage, problèmes de censure, effets spéciaux gores, masques emblématiques, polémiques et secrets de production… Découvrez comment cette saga culte a marqué le cinéma d’horreur des années 80 et 90 ! Pour tout savoir sur les secrets de tournage de Vendredi 13, c’est juste ici !
Belle ambiance à Crystal lake