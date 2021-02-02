JV 18/20

ActuGamning 8,5/10

Millenium 85%

JVFrance 85%

Gamergen 17/20

Gameblog 8/10

IGNFrance 8/10

Numerama 8/10

Gamekult 8/10

Avec Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Square Enix ne s’est pas contenté d’appliquer simplement la formule de Dragon Quest III HD-2D Remake. Au contraire, l'éditeur japonais est allé encore plus loin. Grâce à une narration plus poussée et modernisée, ces trois jeux fondateurs qui forment la trilogie de Roto deviennent une véritable saga familiale épique qui s'étend sur plusieurs générations. À côté, le gameplay n'est pas en reste en bénéficiant de capacités issues de jeux suivants, de l'ingénieux système de parchemin et surtout d'options de confort de vie qui rendent l'expérience bien plus confortable. Il en résulte des aventures captivantes dont on a dû mal à décrocher par leur simplicité, leur efficacité, mais aussi leur tendresse qui sont définitivement les symboles de Dragon Quest.Avec Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Square Enix signe une conclusion magistrale à la trilogie d’Erdrick. Ces deux remakes, portés par la Team Asano, s’inscrivent dans la droite lignée du superbe travail effectué sur Dragon Quest III HD-2D Remake. Le premier volet séduit par sa simplicité et son charme rétro remis au goût du jour, tandis que le second enrichit l’expérience grâce à une narration plus développée, un trio attachant et une meilleure dynamique de combat. Certes, quelques mécaniques datées, des pics de difficulté et une certaine redondance musicale viennent ternir le tableau, mais difficile de bouder le plaisir de redécouvrir ces classiques sous un si bel écrin visuel et sonore.Square Enix nous propose une nouvelle fois des remakes d'une qualité (presque) irréprochable avec ces Dragon Quest I & II HD-2D. De quoi replonger dans ces œuvres iconiques d'il y a 40 ans, dans une version sublimée et bien plus digeste que les versions originales. C'est beau, c'est fluide, et c'est un régal à jouer, alors que la formule était pourtant un vrai challenge à moderniser. À ne manquer sous aucun prétexte que vous ayez joué aux originaux de 1986-1987 ou non !Avec Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Square Enix et la Team Asano signent une relecture exemplaire de deux monuments du JRPG. Ces versions modernisées conservent le charme et la simplicité des jeux d’origine, tout en leur offrant une seconde jeunesse grâce à une direction artistique somptueuse, une bande-son orchestrale magistrale et de nombreuses améliorations de confort. En modernisant les combats, les interfaces et l’exploration, les studios ont sublimé la nostalgie sans la trahir. Si l’on peut regretter quelques archaïsmes d’époque et une difficulté parfois inégale, ces remakes s’imposent comme une redécouverte incontournable pour les fans de la saga comme pour les néophytes. Une porte d’entrée idéale avant de se lancer dans Dragon Quest III HD-2D.DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake est une déclaration d’amour au J-RPG originel. Deux titres qui, remis au goût du jour, rappellent pourquoi la série de Yuji Horii est considérée comme la pierre angulaire du genre. Tout ici transpire le respect du matériau d’origine... Des graphismes somptueux, un gameplay équilibré entre tradition et confort moderne, une bande-son d’exception, et une écriture intemporelle. C’est un voyage dans le temps, une leçon d’humilité pour les RPG contemporains, et surtout une invitation à (re)découvrir les racines d’un mythe vidéoludique. Bref, une aventure à ne pas manquer, que nous soyons vétérans de la série ou simples curieux du panthéon du J-RPG.Aucune surprise avec la compilation Dragon Quest 1 & 2 Remake, qui s’inscrit dans la droite lignée de l’épisode paru l’année dernière. Le duo conserve tout le charme des opus originaux, sublimés par l’esthétique HD-2D toujours aussi ravissante, et enrichis avec de nouvelles histoires, activités et événements inédits. Si les deux jeux ne se valent pas forcément, les ajustements de gameplay et les nouveautés suffisent à moderniser deux épisodes qui avaient sacrément besoin d’un souffle de modernité. Impossible de ne pas succomber immédiatement au charme de ce duo, qui se dévore comme une bonne sucrerie.Au même titre que son grand frère (chronologique), il est impossible de donner une mauvaise note à Dragon Quest 1 & 2, tant il porte le même poids et le même historique cultissime que son prédécesseur. Ce nouveau remake en HD-2D fait ce que l'on attendait de lui : retranscrire et sublimer l'expérience ultra classique de l'une des pierres fondatrices du genre J-RPG. Avec son habillage tout aussi agréable, il permettra aux joueurs, qu'ils soient nouveaux ou anciens, de découvrir ou redécouvrir ces deux opus, plus courts que Dragon Quest 3, ce qui justifie d'ailleurs leur packaging. N'attendez évidemment pas une révolution du gameplay, que ce soit par rapport au jeu en tant que tel ou par rapport à son ancêtre original, mais un confort et une qualité de traitement tout simplement irréprochables. Si vous cherchez une aventure douillette avec laquelle vous caler sous un plaid en ce début d'hiver, sortez votre meilleure console ou "Un appareil de jeu PC" portable, et jetez vous dans l'aventure de la lignée d'Elric.Portée par des graphismes HD-2D d’une infinie beauté et des options de confort qui rendent l’aventure bien plus accessible, cette compilation regroupant les deux premiers jeux de la série constitue une excellente porte d’entrée dans le monde du JRPG. Les plus nostalgiques de l’ère 16 bits et des premiers grands jeux d’aventure replongeront avec plaisir dans deux titres emblématiques de cette époque. Les joueuses et les joueurs fraîchement arrivés dans la licence pourront lui reprocher un certain manque de consistance narrative, à une époque où de nombreux jeux prennent le temps de raconter une histoire. Et pourtant, pour les uns comme pour les autres, la magie risque bien d’opérer, et avec elle, le plaisir simple et pur du jeu vidéo dans sa forme la plus essentielle.Autant vous dire que nous partîmes plutôt défaitistes après l'expérience mi-figue mi-raisin de Dragon Quest III HD-2D Remake. Mais, pris d'un élan de clairvoyance salvateur, Square Enix a cette fois-ci considéré la tâche du remake avec sérieux, en rendant certes hommage au contenu d'origine, mais en l'agrémentant aussi d'une foultitude de nouveautés rendant l'expérience agréable et surprenante à la fois pour le néophyte et le vétéran. Si bien qu'en l'état, cette tentative s'avère bien plus satisfaisante que son aînée de l'année dernière et peut aisément être conseillée à tout archéologue en herbe, curieux de découvrir les débuts d'un genre et d'une licence légendaire sans souffrir des principaux écueils de l'époque.