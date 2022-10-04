Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
L'article le plus soigné de la semaine
    posted the 10/26/2025 at 11:45 AM by kevisiano
    comments (6)
    negan posted the 10/26/2025 at 11:47 AM
    Ça te regarde pas
    ratchet posted the 10/26/2025 at 11:50 AM
    Pokémon ZA, j’arrive pas à lâcher la manette
    soulfull posted the 10/26/2025 at 11:55 AM
    Ninja gaiden 4. Gameplay fabuleux. Ça fait du bien de se defouler ainsi.
    kisukesan posted the 10/26/2025 at 11:56 AM
    J'ai continué à binger the witcher 3, j'ai enfin attaqué les DlCS que je n'avais pas fait à l'époque (à la sortie). J'ai fini le premier dont j'ai vraiment bien aimé la quête principale et j'ai attaqué blood and wine, quelle est belle la région de Toussaint et ça a l'air tellement drôle, ça et le soleil ça fait un changement d'ambiance sympathique par rapport au jeu de base !
    jf17 posted the 10/26/2025 at 11:58 AM
    J'ai finis donkey kong, je continue pokemon écarlate sur nsw2, la maj lui a bien réussi et mario galaxy 1 et 2
    hatefield posted the 10/26/2025 at 11:58 AM
    Keeper, l'intérêt du jeu s'arrête a la DA tellement le gameplay est sans intérêt.
    Commencé Ai Limit, j'aime beaucoup son atmosphère mais le jeu est vraiment très déséquilibré.
    Commencé Tormented Souls 2, beaucoup plus ergonomique que le premier mais les combats sont une purge par contre.
