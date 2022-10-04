accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Vos jeux de la semaine ?
group information
8
Likes
Likers
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
10/26/2025
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
181
visites since opening :
558431
subscribers :
3
bloggers :
1
kevisiano
(creator)
channel
members (3)
lt93
kevinmcca
kevisiano
more members
Vos jeux de la semaine ?
L'article le plus soigné de la semaine
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 10/26/2025 at 11:45 AM by
kevisiano
comments (
6
)
negan
posted
the 10/26/2025 at 11:47 AM
Ça te regarde pas
ratchet
posted
the 10/26/2025 at 11:50 AM
Pokémon ZA, j’arrive pas à lâcher la manette
soulfull
posted
the 10/26/2025 at 11:55 AM
Ninja gaiden 4. Gameplay fabuleux. Ça fait du bien de se defouler ainsi.
kisukesan
posted
the 10/26/2025 at 11:56 AM
J'ai continué à binger the witcher 3, j'ai enfin attaqué les DlCS que je n'avais pas fait à l'époque (à la sortie). J'ai fini le premier dont j'ai vraiment bien aimé la quête principale et j'ai attaqué blood and wine, quelle est belle la région de Toussaint et ça a l'air tellement drôle, ça et le soleil ça fait un changement d'ambiance sympathique par rapport au jeu de base !
jf17
posted
the 10/26/2025 at 11:58 AM
J'ai finis donkey kong, je continue pokemon écarlate sur nsw2, la maj lui a bien réussi et mario galaxy 1 et 2
hatefield
posted
the 10/26/2025 at 11:58 AM
Keeper, l'intérêt du jeu s'arrête a la DA tellement le gameplay est sans intérêt.
Commencé Ai Limit, j'aime beaucoup son atmosphère mais le jeu est vraiment très déséquilibré.
Commencé Tormented Souls 2, beaucoup plus ergonomique que le premier mais les combats sont une purge par contre.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Commencé Ai Limit, j'aime beaucoup son atmosphère mais le jeu est vraiment très déséquilibré.
Commencé Tormented Souls 2, beaucoup plus ergonomique que le premier mais les combats sont une purge par contre.