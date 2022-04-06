description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
De Carrie au bal du diable de 1976 à son remake de 2013, en passant par Carrie 2 ou encore le téléfilm oublié de 2002… Cette "saga" méritait bien une vidéo complète ! Dans cette rétrospective, je vous raconte les coulisses de production de chaque adaptation : du chef-d’œuvre de Brian De Palma avec Sissy Spacek jusqu’aux versions plus modernes, parfois controversées. Échecs, réécritures, castings surprenants… il y a beaucoup à découvrir derrière ce personnage tragique devenu iconique.