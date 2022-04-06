Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
[CornPop] Terrifier 1&2&3 (2016-2024)


Dans cette vidéo, je reviens sur la trilogie Terrifier !
De la naissance d’Art the Clown dans un court métrage indépendant jusqu’à son triomphe inattendu au box-office mondial, découvrez comment cette saga ultra gore est devenue un véritable phénomène de l’horreur moderne !
    posted the 10/16/2025 at 07:00 PM by nicolasgourry
