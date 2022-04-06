Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 10/12/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 635
visites since opening : 970123
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[Bolchegeek] L'avenir sera-t-il Solarpunk ?
Bolchegeek


C'est quoi le solarpunk et pourquoi tout le monde en parle ? Remède aux dystopies déprimantes, ce genre de science-fiction propose des avenirs désirables faits d'espoir et d'énergies vertes. Mais ces visuels idylliques ne cachent-ils pas une arnaque et un coup marketing ? Alors le solarpunk, utopie écolo ou SF du greenwashing ? Futur révolutionnaire ou "culture doudou" pour éco-anxieux ? Bolchegeek a décortiqué cette tendance pour vous.
https://www.youtube.com/watch?v=qn-2l3TbPLM
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/12/2025 at 04:30 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo