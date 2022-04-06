description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
C'est quoi le solarpunk et pourquoi tout le monde en parle ? Remède aux dystopies déprimantes, ce genre de science-fiction propose des avenirs désirables faits d'espoir et d'énergies vertes. Mais ces visuels idylliques ne cachent-ils pas une arnaque et un coup marketing ? Alors le solarpunk, utopie écolo ou SF du greenwashing ? Futur révolutionnaire ou "culture doudou" pour éco-anxieux ? Bolchegeek a décortiqué cette tendance pour vous.