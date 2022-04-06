Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
12
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
[CornPop] Le Blob (1988)
CornPop


Dans cette vidéo, je vous raconte les coulisses fascinantes du remake du Blob, un film culte des années 80 signé Chuck Russell (Freddy 3, The Mask) et coécrit avec Frank Darabont (Les Évadés, La Ligne verte). Un projet fou, bourré d'effets spéciaux impressionnants et d’ambitions… parfois démesurées. Retour sur l’histoire complète du tournage, ses galères, ses réussites et ses secrets bien gluants !
https://www.youtube.com/watch?v=nFqFYd_Geb0
    reza
    posted the 10/10/2025 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    vieuxconsoleux posted the 10/10/2025 at 05:59 PM
    Je regarderai ta vidéo après avoir revu le film.
    Qu’est ce que je l’avais aimé quand j’étais gamin! J’en avais même créé un jeu de société avec des malabars
