Éditeur : Yacht Club Games

Développeur : Yacht Club Games

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2

Date de sortie : N.C

Cette semaine, nous avons pris une décision difficile : nous avons décidé de reporter la sortie de Mina the Hollower. L'ensemble de l'équipe a travaillé sans relâche jour et nuit pour terminer le développement en vue d'une sortie le 31 octobre, mais nous ne sommes pas encore tout à fait prêts.

Ce n'est pas un retard majeur, mais un délai supplémentaire.

Nous ne voulons pas annoncer une nouvelle date de sortie tant que le jeu n'est pas soumis aux plateformes.

Par le développeur dePrenez le contrôle de Mina, une Muloteuse réputée, propulsée dans une mission désespérée afin de sauver une île maudite.