Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Mina the Hollower
name : Mina the Hollower
platform : PC
editor : Yacht Club Games
developer : Yacht Club Games
genre : action-aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
L'univers de
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 10/06/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3882
visites since opening : 15536377
subscribers : 36
bloggers : 14
[Multi] Mina the Hollower est repoussé
Aventure





Éditeur : Yacht Club Games
Développeur : Yacht Club Games
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Date de sortie : N.C

Par le développeur de Shovel Knight
Prenez le contrôle de Mina, une Muloteuse réputée, propulsée dans une mission désespérée afin de sauver une île maudite.

Cette semaine, nous avons pris une décision difficile : nous avons décidé de reporter la sortie de Mina the Hollower. L'ensemble de l'équipe a travaillé sans relâche jour et nuit pour terminer le développement en vue d'une sortie le 31 octobre, mais nous ne sommes pas encore tout à fait prêts.
Ce n'est pas un retard majeur, mais un délai supplémentaire.
Nous ne voulons pas annoncer une nouvelle date de sortie tant que le jeu n'est pas soumis aux plateformes.
Site officiel



Steam
    posted the 10/06/2025 at 08:50 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    marcelpatulacci posted the 10/06/2025 at 09:01 PM
    Mina...arigato gozaimasu
    aozora78 posted the 10/06/2025 at 09:31 PM
    Fait chier ça fait genre 3, 4 ans qu'ils sont dessus ???
    Bon ben je ferai surement Ghost Of Yotei à la place et celui-ci après.
    skk posted the 10/06/2025 at 09:43 PM
    Oh purée non... Je l'attends tellement celui ci. La démo donne trop envie.
    jeanouillz posted the 10/06/2025 at 09:44 PM
    le rare jeu que je voulais prendre ce mois d'octobre
    onsentapedequijesuis posted the 10/06/2025 at 10:46 PM
    Ca va être tellement bon !!!
    En tout cas, le jeu est jouable, on a pu tester la démo. Donc les report sont beaucoup moins gênant, ca arrive bientôt.
    allanoix posted the 10/06/2025 at 10:47 PM
    jeanouillz jai testé la demo, ca part bof bof mais aprés cest super
