description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Yacht Club Games
Développeur : Yacht Club Games
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Date de sortie : N.C
Par le développeur de Shovel Knight
Prenez le contrôle de Mina, une Muloteuse réputée, propulsée dans une mission désespérée afin de sauver une île maudite.
Cette semaine, nous avons pris une décision difficile : nous avons décidé de reporter la sortie de Mina the Hollower. L'ensemble de l'équipe a travaillé sans relâche jour et nuit pour terminer le développement en vue d'une sortie le 31 octobre, mais nous ne sommes pas encore tout à fait prêts.
Ce n'est pas un retard majeur, mais un délai supplémentaire.
Nous ne voulons pas annoncer une nouvelle date de sortie tant que le jeu n'est pas soumis aux plateformes. Site officiel
Bon ben je ferai surement Ghost Of Yotei à la place et celui-ci après.
En tout cas, le jeu est jouable, on a pu tester la démo. Donc les report sont beaucoup moins gênant, ca arrive bientôt.