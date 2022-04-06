description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Suite de la série d'analyses sur le game design et l'évolution de la série Metroid. On revient cette fois-ci sur le dernier épisode produit en interne par la division R&D1 interne à Nintendo, le chant du cygne d'une époque et la somme d'une expertise accumulée pendant plus de quinze ans.