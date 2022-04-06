description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Un classique culte de l’horreur des années 80 ! Mi-horrifique, mi-parodique, Vampire, vous avez dit Vampire ? de Tom Holland a redonné un coup de jeune aux vampires au cinéma, avec un vrai amour pour les créatures de la nuit et les frissons d’époque. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir tous les secrets de tournage, entre casting passionné, effets spéciaux ingénieux et succès inattendu au box-office !