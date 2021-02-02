La presse dénote...Presse Start
name : Super Mario Galaxy 1+2
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
La presse des tests ou pas...
15
Likes
Likers
name : La presse des tests ou pas...
title : La presse dénote...Presse Start
screen name : prestart
url : http://www.gamekyo.com/group/prestart
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 02/02/2021
last update : 10/01/2025
description : Un groupe qui rassemble différents tests des "exclusivités" et parfois des jeux "multi".
tags :
articles : 243
visites since opening : 694924
subscribers : 2
bloggers : 1
[Switch/NS2] Super Mario Galaxy 1+2 / Quelques tests...


Metacritic 88% (Version Switch) -Pour l'instant-
( 43 Positives / 0 Mitigée / 0 Négative)
OpenCritic 86% -Pour l'instant-

BetaTesteur 9,2/10
Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 étaient déjà considérés comme des chefs-d’œuvre. Cette nouvelle version ne fait que confirmer leur statut intemporel. Malgré quelques modèles 3D datés et une caméra qui montre parfois ses limites, ces deux aventures restent d’une créativité rare, portées par une direction artistique sublime et une bande-son inoubliable.
En 2007 comme en 2025, Mario nous rappelle qu’il n’a pas d’âge et que le jeu vidéo, quand il est porté par l’imagination et le soin du détail, peut défier le temps.

GAC 8,5/10
En somme, cette nouvelle édition de Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 propose un retour réussi de deux classiques qui ont marqué l’histoire de la série. Les améliorations techniques, la compatibilité avec la Switch et la Switch 2, ainsi que l’ajout du mode assisté et du lecteur de musique rendent l’expérience plus agréable et accessible, tout en respectant l’esprit original. Même si le prix peut sembler élevé pour des jeux déjà bien connus, cette réédition permet autant aux nouveaux joueurs qu’aux vétérans de redécouvrir deux des meilleures aventures de Mario dans des conditions optimales.

JV 18/20
Super Mario Galaxy 1 et 2 restent des références absolues de la plateforme 3D. Leur retour sur Switch et Switch 2 constitue la meilleure occasion de les découvrir ou de les redécouvrir dans des conditions modernisées. Toutefois, il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un portage amélioré, et non d’une refonte complète. Les améliorations visuelles, le curseur optimisé et le confort portable apportent un vrai plus, mais ne révolutionnent pas l’expérience. Pour les nouveaux joueurs, c’est un incontournable. Pour les anciens possesseurs sur Wii, la décision dépendra de leur envie de redécouvrir ces chefs-d’œuvre dans une version un poil plus agréable. Ils arrivent tout de même à point nommé après une année étrangement faible, sans réel jeu Mario original pour la nouvelle console et les 40 ans du plombier. Avec ces Super Mario Galaxy, on s'est juste remis à rêver du futur de la série. Ce qui est déjà, à mon sens, un sacré tour de force.

Numerama 8/10
Avec Super Mario Galaxy 1 + 2, Nintendo a rarement autant fait honneur à sa réputation. Une compilation probablement trop chère et aux améliorations à la fois bienvenues et trop peu nombreuses, mais qui permet de rendre enfin disponibles dans des conditions (quasi) idéales deux immenses monuments du jeu vidéo : y a-t-il finalement plus Nintendo que ça ? Si vous n’avez encore jamais joué à ces deux chefs-d’œuvre, et si en plus vous possédez une Switch 2, on ne saura que trop vous recommander de foncer, tant les deux Mario Galaxy vous émerveilleront de par leur univers magique, leurs bandes originales d’exception et leurs dizaines d’idées de gameplay fascinantes. Si vous avez déjà joué à ces titres et avez hâte de les refaire en (très) haute définition, vous ne découvrirez quasiment rien de nouveau, mais il y a fort à parier que la magie opère toujours.

Gamergen 14/20
Au final, ce recueil vidéoludique remplit sa mission, à savoir redonner vie à deux titres mythiques en les rendant accessibles à tous, sans trahir leur identité. Les défauts sont réels, mais l’équilibre penche largement du côté du plaisir. Redécoller avec Mario, Harmonie, les Lumas et Yoshi reste un moment de grâce vidéoludique, et ces aventures cosmiques méritent toujours leur place parmi les sommets de la plateforme. Entre nostalgie et découverte, il s’agit d’un double voyage que nous conseillons principalement à la nouvelle génération, même si le billet d’entrée pique un peu. Mario ne nous fait peut-être pas découvrir de nouvelles galaxies, mais il rappelle pourquoi celles-ci nous ont tant fait rêver.

Tests en vidéo
JV 18/20
JVM 17/20

PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure.
    tags :
    kevinmccallisterrr
    posted the 10/01/2025 at 02:00 PM by nicolasgourry
    comments (15)
    potion2swag posted the 10/01/2025 at 02:02 PM
    Avec Super Mario Galaxy 1 + 2, Nintendo a rarement autant fait honneur à sa réputation. Une compilation probablement trop chère et aux améliorations à la fois bienvenues et trop peu nombreuses

    gasmok2 posted the 10/01/2025 at 02:07 PM
    2 excellents titres c'est certains mais le prix est juste abusé pour des jeux à peine retouchés.
    shinz0 posted the 10/01/2025 at 02:19 PM
    2 excellents jeux avec un goût amer de fainéantise
    mrnuage posted the 10/01/2025 at 02:20 PM
    Comment peux-t-on mettre 9,2/10 à une putain de compilation à peine retouchée ???
    taiko posted the 10/01/2025 at 02:24 PM
    mrnuage regarde tous les mecs qui disent qui vont l'acheter ici...
    Ils ont des pigeons à foison... Faut pas se priver. Moi je dis 10/10.
    osiris67 posted the 10/01/2025 at 02:24 PM
    Ca devrait meme pas etre noté ces trucs la tellement c est l'arnaque.
    djfab posted the 10/01/2025 at 02:31 PM
    mrnuage : c'est simple, si on note les jeux en eux même, ils restent excellents ! Après si on note la "version" et les amélioration, là ça vaut beaucoup moins c'est sur ! Il faudrait mettre deux notes.
    yogfei posted the 10/01/2025 at 02:38 PM
    mrnuage djfab D'accord avec DJFab il faudrait 2 notes, les jeux valent clairement 9.2/10, la mise a jour par rapport au prix non...
    nicolasgourry posted the 10/01/2025 at 02:38 PM
    djfab et oui, un bon film reste un bon film, si il passe en 4K il va pas devenir un mauvais film, même si le changement n'est pas spectaculaire.
    forte posted the 10/01/2025 at 02:52 PM
    50 balles chez Leclerc avec un carnet que je vais revendre 20 balles aux Nintendosexuels sur Vinted, ce qui me fait le jeu à 30 balles, que je pourrais, si je veux, revendre au mini 40 dans 5 ans.

    C'est qui le pigeon vous dites ?
    ganon29 posted the 10/01/2025 at 02:57 PM
    Pourquoi il est passé PEGI 7 au lieu de PEGI 3 ?
    narustorm posted the 10/01/2025 at 03:12 PM
    Demain demain demain
    natedrake posted the 10/01/2025 at 03:34 PM
    Je les ai jamais fait. Pour moi, c'est comme si c'était de nouveaux jeux. Vivement demain.
    kevinmccallisterrr posted the 10/01/2025 at 04:22 PM
    Forte La même
    forte posted the 10/01/2025 at 04:53 PM
    kevinmccallisterrr On a un cerveau ou on en a pas ! Je fais la même quand j'ai des steelbooks, que je revends 30/40 balles le soir même, ce qui me rembourse la moitié de mes jeux.

    Du démat à 80 balles ? "hohohohoho" ! (rire à la Karin de Street Zero 3)

