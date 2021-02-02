BetaTesteur 9,2/10

GAC 8,5/10

JV 18/20

Numerama 8/10

Gamergen 14/20

Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 étaient déjà considérés comme des chefs-d’œuvre. Cette nouvelle version ne fait que confirmer leur statut intemporel. Malgré quelques modèles 3D datés et une caméra qui montre parfois ses limites, ces deux aventures restent d’une créativité rare, portées par une direction artistique sublime et une bande-son inoubliable.En 2007 comme en 2025, Mario nous rappelle qu’il n’a pas d’âge et que le jeu vidéo, quand il est porté par l’imagination et le soin du détail, peut défier le temps.En somme, cette nouvelle édition de Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 propose un retour réussi de deux classiques qui ont marqué l’histoire de la série. Les améliorations techniques, la compatibilité avec la Switch et la Switch 2, ainsi que l’ajout du mode assisté et du lecteur de musique rendent l’expérience plus agréable et accessible, tout en respectant l’esprit original. Même si le prix peut sembler élevé pour des jeux déjà bien connus, cette réédition permet autant aux nouveaux joueurs qu’aux vétérans de redécouvrir deux des meilleures aventures de Mario dans des conditions optimales.Super Mario Galaxy 1 et 2 restent des références absolues de la plateforme 3D. Leur retour sur Switch et Switch 2 constitue la meilleure occasion de les découvrir ou de les redécouvrir dans des conditions modernisées. Toutefois, il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un portage amélioré, et non d’une refonte complète. Les améliorations visuelles, le curseur optimisé et le confort portable apportent un vrai plus, mais ne révolutionnent pas l’expérience. Pour les nouveaux joueurs, c’est un incontournable. Pour les anciens possesseurs sur Wii, la décision dépendra de leur envie de redécouvrir ces chefs-d’œuvre dans une version un poil plus agréable. Ils arrivent tout de même à point nommé après une année étrangement faible, sans réel jeu Mario original pour la nouvelle console et les 40 ans du plombier. Avec ces Super Mario Galaxy, on s'est juste remis à rêver du futur de la série. Ce qui est déjà, à mon sens, un sacré tour de force.Avec Super Mario Galaxy 1 + 2, Nintendo a rarement autant fait honneur à sa réputation. Une compilation probablement trop chère et aux améliorations à la fois bienvenues et trop peu nombreuses, mais qui permet de rendre enfin disponibles dans des conditions (quasi) idéales deux immenses monuments du jeu vidéo : y a-t-il finalement plus Nintendo que ça ? Si vous n’avez encore jamais joué à ces deux chefs-d’œuvre, et si en plus vous possédez une Switch 2, on ne saura que trop vous recommander de foncer, tant les deux Mario Galaxy vous émerveilleront de par leur univers magique, leurs bandes originales d’exception et leurs dizaines d’idées de gameplay fascinantes. Si vous avez déjà joué à ces titres et avez hâte de les refaire en (très) haute définition, vous ne découvrirez quasiment rien de nouveau, mais il y a fort à parier que la magie opère toujours.Au final, ce recueil vidéoludique remplit sa mission, à savoir redonner vie à deux titres mythiques en les rendant accessibles à tous, sans trahir leur identité. Les défauts sont réels, mais l’équilibre penche largement du côté du plaisir. Redécoller avec Mario, Harmonie, les Lumas et Yoshi reste un moment de grâce vidéoludique, et ces aventures cosmiques méritent toujours leur place parmi les sommets de la plateforme. Entre nostalgie et découverte, il s’agit d’un double voyage que nous conseillons principalement à la nouvelle génération, même si le billet d’entrée pique un peu. Mario ne nous fait peut-être pas découvrir de nouvelles galaxies, mais il rappelle pourquoi celles-ci nous ont tant fait rêver.