description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Sorti en 1993, Cliffhanger reste un monument du film d’action en haute montagne.Sylvester Stallone y incarne Gabe, un sauveteur traqué par des braqueurs dans un décor vertigineux de neige et de falaises, pour un thriller glacé et plein d’adrénaline.
Dans cette vidéo, on revient sur la production épique, les cascades réelles, le succès au box-office, et pourquoi, plus de 30 ans après, Cliffhanger reste une leçon d’action pure… alors qu’un reboot est déjà en route.