Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
12
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 09/26/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 627
visites since opening : 958182
subscribers : 6
bloggers : 3
[Clap Story] Cliffhanger (1993)


Sorti en 1993, Cliffhanger reste un monument du film d’action en haute montagne.Sylvester Stallone y incarne Gabe, un sauveteur traqué par des braqueurs dans un décor vertigineux de neige et de falaises, pour un thriller glacé et plein d’adrénaline.
Dans cette vidéo, on revient sur la production épique, les cascades réelles, le succès au box-office, et pourquoi, plus de 30 ans après, Cliffhanger reste une leçon d’action pure… alors qu’un reboot est déjà en route.
https://www.youtube.com/watch?v=FtxAshf12Mo&t
    posted the 09/26/2025 at 06:30 PM by nicolasgourry
