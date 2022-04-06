Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 09/21/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 626
visites since opening : 954991
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[Culture Pop Atomique] L'homme qui tombe à pic
Culture Pop Atomique


L'homme qui tombe à pic (The Fall Guy) est une série télévisée américaine composée de 5 saisons et 112 épisodes, créée par Glen A. Larson et diffusée entre le 4 novembre 1981 et le 2 mai 1986 sur le réseau ABC. En France, la série a été diffusée à partir du 19 septembre 1982 sur Antenne 2 puis rediffusée sur La Cinq, France 3, TF1, TV Breizh, 13e Rue et Direct 8.

Bonus : Générique
https://www.youtube.com/watch?v=x371M37Wo6A
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    escobar
    posted the 09/21/2025 at 10:30 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    escobar posted the 09/21/2025 at 12:22 PM
    Série culte de mon enfance
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo