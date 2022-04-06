Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
12
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 09/19/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 625
visites since opening : 953513
subscribers : 6
bloggers : 3
[CornPop] Le silence des agneaux (1991)
CornPop


Le Silence des Agneaux, c'est un chef-d'œuvre du cinéma, un thriller à la fois glacial et captivant, porté par deux performances inoubliables : Jodie Foster en jeune profileuse et Anthony Hopkins en Hannibal Lecter. Dans cette vidéo, je vous révèle les coulisses fascinantes du Silence des Agneaux, l’un des rares films à avoir remporté les 5 Oscars majeurs… Rien que ça.

https://www.youtube.com/watch?v=5UHzARFsZNk
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/19/2025 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    pxl posted the 09/19/2025 at 08:45 PM
    J'adore corn pop. Excellente émission Youtube
    bladagun posted the 09/19/2025 at 08:45 PM
    Captain cooorn pooop !
