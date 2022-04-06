description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Le Silence des Agneaux, c'est un chef-d'œuvre du cinéma, un thriller à la fois glacial et captivant, porté par deux performances inoubliables : Jodie Foster en jeune profileuse et Anthony Hopkins en Hannibal Lecter. Dans cette vidéo, je vous révèle les coulisses fascinantes du Silence des Agneaux, l’un des rares films à avoir remporté les 5 Oscars majeurs… Rien que ça.