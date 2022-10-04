accueil
Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
J'attends vos réponses entre deux Erreur 504
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 09/14/2025 at 11:19 AM by kevisiano
kevisiano
comments (
13
)
shinz0
posted
the 09/14/2025 at 11:22 AM
God of War R j'aime bien, dans la continuité de celui de 2018
Certains mécaniques me font penser à Zelda
playshtayshen
posted
the 09/14/2025 at 11:30 AM
Death stranding 2 et resident evil 4. Sur ps5 pro je précise
hatefield
posted
the 09/14/2025 at 11:31 AM
Terminé Cronos The New Dawn, jeu plus que passable.
En cours Silksong, je suis a la citadelle, et bon oui c'est joli et les boss sont pas mal, mais bon pour le reste quand je lis meilleur Metroidvania faut pas exagérer.
thejoke
posted
the 09/14/2025 at 11:32 AM
Fini yakuza infinite wealth, un très bon rpg
et je suis sûr donkey kong banaza et silksong
kirk
posted
the 09/14/2025 at 11:41 AM
Que du Silksong et c'est une tuerie.
shao
posted
the 09/14/2025 at 11:49 AM
Silksong et c'est une masterclass même si effectivement, la difficulté pourra en rebuter plus d'un.
wazaaabi
posted
the 09/14/2025 at 11:49 AM
Silksong sur Switch 2
sdkios
posted
the 09/14/2025 at 11:56 AM
J'ai fini Lost souls aside, je clean sur une run en hard maintenant. A voir si le platine est pas trop chiant (faire certain boss sans se soigner en mode extreme, quand je vois en hard deja, ca risque d'etre bien chiant. En plus ils abusent a mettre 3 runs a faire pour le platine
)
zekk
posted
the 09/14/2025 at 12:01 PM
Tales of legendia
Hitman
roivas
posted
the 09/14/2025 at 12:02 PM
Terminé The Alters, vraiment un bon jeu bien aimé le gamplay et l'histoire. Terminé Dragon Age Inquisition aussi et je continu avec The Veilguard.
Toujours un peu de Donkey Kong Bananza mais qd je vois le nombre de bananes qui me reste à trouver ca commence à me donner le tournis @@
angelfoxx
posted
the 09/14/2025 at 12:06 PM
Silksong depuis sa sortie , une pépite
janolife
posted
the 09/14/2025 at 12:10 PM
Je viens de finir Lego City Undercover sur PS4, bien sympa et je vais attaquer The Last Guardian. Sinon, toujours sur Demon’s Crest sur Super Nintendo.
fan2jeux
posted
the 09/14/2025 at 12:19 PM
Une session de tekken 8 en ligne pendant une soirée de debauche
citer un membre
