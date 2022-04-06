description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Travail et jeu vidéo, a priori, ça ne devrait pas faire bon ménage et pourtant, de plus en plus de jeux nous mettent au boulot. Sur quoi se reposent-ils pour nous engager et nous satisfaire ? Quelles réalités montrent-ils du travail ? Qu'est-ce qu'ils nous cachent ? Et quels sont les jeux qui abordent le travail autrement, par la tension et même la violence ? Réponses dans ce nouveau GND.