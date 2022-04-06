description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Adapté du roman terrifiant de Stephen King, Simetierre explore notre peur la plus profonde : celle de la mort... et de ce qu’il y a après. Dans cette vidéo, je vous dévoile les secrets de tournage, les choix créatifs, les anecdotes glaçantes et les coulisses d’une adaptation devenue mythique !