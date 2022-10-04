accueil
news
blogs
videos
reviews
previews
features
Facebook
Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la fin de l'été ?
Vous attendez quoi ?
tags :
2
Likes
Who likes this ?
roivas
,
kevinmccallisterrr
posted the 08/24/2025 at 08:08 AM by
kevisiano
comments (
30
)
roivas
posted
the 08/24/2025 at 08:20 AM
Après avoir profité de mes vacances pour terminer DA:O & DA:II je suis sur DA:I, pour un bon moment vu la longueur du jeu ^^; D'ailleurs maintenant que j'ai fait DA:TV je me rend compte que certains codex mettaient déjà en place des choses.
Sinon, toujours sur DK Bananza & Guardians of Azuma, je joue aux 2 que sur de courtes sessions, les 2 sont fun mais trop répétitif sinon.
Et j'ai commencé The Alters qui est franchement pas mal du tout, une bonne surprise.
shinz0
posted
the 08/24/2025 at 08:21 AM
Sword of the Sea, sublime jeu indé avec le PS+
hatefield
posted
the 08/24/2025 at 08:23 AM
Terminé Ninja Gaiden Ragebound, bon au final c'était très moyen, à voir le Shinobi maintenant même si j'ai trouvé la démo un peu too much.
En cours Echoes of the End, et bien que la jouabilité soit moisie, en vrai c'est pas mal. J'aime bien la proposition.
fan2jeux
posted
the 08/24/2025 at 08:26 AM
Ninja gaiden ragebound.
J y prends un plaisir à faire et me prendre la tete sur un niveau par jour.
hatefield
C est sur que ce n est pas prince of persia the lost crown
hatefield
posted
the 08/24/2025 at 08:31 AM
fan2jeux
Il est si bien que ça?
thejoke
posted
the 08/24/2025 at 08:52 AM
Persona 4 golden sur switch (mon jeu de l'été avec mario sunshine
et mafia the old country sur ps5
wazaaabi
posted
the 08/24/2025 at 08:53 AM
Je suis sur Zelda , celui où on joue Zelda je me rappelle jamais le nom.
Dans l’attente de Silksong
cyr
posted
the 08/24/2025 at 09:00 AM
thejoke
Mario sunshine? Je te plains
cyr
posted
the 08/24/2025 at 09:02 AM
Je vais essayer de me lancer sur xenoblade X.
Et de me remettre sur donkey Kong bananza....je suis arriver a une strat ou c'est pas beaucoup destructible....donc ben ce niveau là m'inspire pas....
thejoke
posted
the 08/24/2025 at 09:02 AM
cyr
il a une super ambiance d'été, je passe toujours un très bon moment et surtout je ne le fais pas à 100%
51love
posted
the 08/24/2025 at 09:08 AM
Tjs sur Bananza , a petit dose avec ma petite, 80% du jeu fait.
Le jeu est tjs aussi sympa, et même de plus en plus
Et en solo, un peu de FF7 Rebirth
battossai
posted
the 08/24/2025 at 09:11 AM
Remaster de la trilogie Spyro.
Pas difficile, pas prise de tête et je peux faire des petites sessions.
Parfait en attendant Shinobi ou Absolum
toru
posted
the 08/24/2025 at 09:16 AM
Like a dragon Ishin
mrvince
posted
the 08/24/2025 at 09:20 AM
thejoke
Il est super Mario Sunshine. Jamais compris la hate.
kevinmccallisterrr
posted
the 08/24/2025 at 09:32 AM
Tetris 99
Bad Vaxx
F-Zero 99
Botanicula
Öoo (démo)
Mashina (démo)
Run Bun Bun Run
Plants vs. Zombies
Tiny Bookshop (démo)
504 Gateway Time-out
Oscuro Blossom's Glow (démo)
Daemon X Machina : Titanic Scion (démo)
yogfei
posted
the 08/24/2025 at 10:05 AM
Metroid prime 2 pour préparer l'arrivée du 4
yanssou
posted
the 08/24/2025 at 10:09 AM
Retour sur Uncharted 4
jenicris
posted
the 08/24/2025 at 10:14 AM
Alan Wake 2
Final Fantasy VII Remake
Resident Evil 2, l'original
killia
posted
the 08/24/2025 at 10:22 AM
Sword of the Sea (un banger absolu qui me marque plus que le surcoté Journey) et son OST intestable :
https://youtu.be/Q-9cg2mTKqc?si=e-wy29tpjkdK6Ex7
Et il me reste 2 ou 3 chapitres sur Mafia Old Country qui est ma surprise de cette année. Un grand jeu qui m’a rappeler des expériences narratives comme Uncharted ou GOW.
mrvince
posted
the 08/24/2025 at 10:35 AM
killia
Journey a surtout marqué car c'était les débuts de ce type de jeu. Très contemplatif, pas beaucoup de gameplay etc. C'est le début des jeux indé qui marquent les gens. Et il a enfanté beaucoup de petit jeu par la suite ^^ ca reste un jeu culte.
cyr
posted
the 08/24/2025 at 10:38 AM
yogfei
jamais fini le metroid 2....je l'avais refait sur la compilation sortie sur wii...j'ai etais plus loin que la version gamecube....mais j'ai arrêté. Et je doute que je puisse le reprendre apres tant d'années.....
zekk
posted
the 08/24/2025 at 10:48 AM
un peu de tales of legendia
badeuh
posted
the 08/24/2025 at 10:53 AM
Chants of Sennaar, Céleste et Hadès
pcsw2
posted
the 08/24/2025 at 10:56 AM
Zelda awakening, Mario party jumboree
51love
posted
the 08/24/2025 at 11:04 AM
badeuh
très Cool Chants of Sennaar non?
killia
posted
the 08/24/2025 at 11:13 AM
mrvince
A mon sens il a juste repris le gameplay par soustraction dont le précurseur était Ueda dans Ico et Shadow of Colossus. Des jeux minimalistes/contemplatifs il y en avait déjà eu comme Limbo par exemple.
Après Journey a effectivement lancé un mouvement en mettant en lumière cette formule mais n’a rien inventé.
mishinho
posted
the 08/24/2025 at 11:20 AM
wazaaabi
Echoes of wisdom ?
magneto860
posted
the 08/24/2025 at 11:32 AM
Death Stranding toujours, mais j'ai bientôt fini la partie grind.
Sword of the Sea j'ai démarré mais je préfère Journey pour le moment. Le jeu est un peu WTF (tu appuies sur un bouton et le désert devient ocean, il faut accumuler des pièces pour débloquer les commandes...) mais la musique est sympa.
fan2jeux
posted
the 08/24/2025 at 11:34 AM
hatefield
oui, je trouve
sdkios
posted
the 08/24/2025 at 11:39 AM
Death end re quest code Z. Je connaissais pas donc c'est juste pour tester. L'idee des dizaines de morts differentes a decouvrir est sympa, mais c'est vite redondant, et les parties VN sont pas super interessantes. C'est en attendant mgs delta et lost souls aside.
