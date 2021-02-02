ActuGaming 6,5/10

Gamergen 12/20

Drag x Drive propose des mécaniques d’une précision redoutable induisant une profondeur de gameplay qui fait plaisir. Faire glisser les Joy-Con 2 peut physiquement être fatiguant à la longue, le tout répond au doigt et à l’œil dès lors qu’on maîtrise l’ensemble. Si la communauté répond présente, on a là un jeu dont le potentiel compétitif est indéniable. Cependant, on a l’impression que Nintendo n’y croyait pas trop, et que le contenu n’est pas à la hauteur du gameplay. On ne peut pas faire de tournoi contre les bots ou les autres joueurs, le contenu solo est composé de défis dont on fait vite le tour et la direction artistique peine un peu à attirer l’œil. Avec plus de modes, plus de personnalisation et la possibilité d’organiser des compétitions, Drag x Drive aurait été une merveilleuse surprise. C’est un peu chiche pour l’instant, mais un bon suivi pourrait faire du jeu un titre multi assez unique dans le paysage et particulièrement attractif.Drag x Drive est une vraie curiosité. L'exclusivité Switch 2 utilise très bien le mode Souris des Joy-Con 2 pour proposer un gameplay vraiment original, plutôt simple à prendre en main tout en restant complet. Mais voilà, entre la direction artistique pleine de béton, le contenu assez réduit et la répétitivité des matchs qui s'installe bien trop vite, difficile d'imaginer un grand avenir à Drag x Drive. C'est un peu le jeu que vous allez essayer pendant quelques heures, relancer de temps à autre et finalement oublier au fond de votre bibliothèque. Il y avait sans doute mieux à faire avec le basket fauteuil.