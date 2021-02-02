La presse dénote...Presse Start
Drag x Drive
0
Likers
name : Drag x Drive
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : sport
group information
La presse des tests ou pas...
14
Likes
Likers
name : La presse des tests ou pas...
title : La presse dénote...Presse Start
screen name : prestart
url : http://www.gamekyo.com/group/prestart
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 02/02/2021
last update : 08/13/2025
description : Un groupe qui rassemble différents tests des "exclusivités" et parfois des jeux "multi".
tags :
articles : 223
visites since opening : 651279
subscribers : 2
bloggers : 1
[NS2] Drag x Drive / Quelques tests...
NS2


Metacritic 60% -Pour l'instant-
( 1 Positive / 23 Mitigées / 0 Négative)
OpenCritic 60% -Pour l'instant-

ActuGaming 6,5/10
Drag x Drive propose des mécaniques d’une précision redoutable induisant une profondeur de gameplay qui fait plaisir. Faire glisser les Joy-Con 2 peut physiquement être fatiguant à la longue, le tout répond au doigt et à l’œil dès lors qu’on maîtrise l’ensemble. Si la communauté répond présente, on a là un jeu dont le potentiel compétitif est indéniable. Cependant, on a l’impression que Nintendo n’y croyait pas trop, et que le contenu n’est pas à la hauteur du gameplay. On ne peut pas faire de tournoi contre les bots ou les autres joueurs, le contenu solo est composé de défis dont on fait vite le tour et la direction artistique peine un peu à attirer l’œil. Avec plus de modes, plus de personnalisation et la possibilité d’organiser des compétitions, Drag x Drive aurait été une merveilleuse surprise. C’est un peu chiche pour l’instant, mais un bon suivi pourrait faire du jeu un titre multi assez unique dans le paysage et particulièrement attractif.

Gamergen 12/20
Drag x Drive est une vraie curiosité. L'exclusivité Switch 2 utilise très bien le mode Souris des Joy-Con 2 pour proposer un gameplay vraiment original, plutôt simple à prendre en main tout en restant complet. Mais voilà, entre la direction artistique pleine de béton, le contenu assez réduit et la répétitivité des matchs qui s'installe bien trop vite, difficile d'imaginer un grand avenir à Drag x Drive. C'est un peu le jeu que vous allez essayer pendant quelques heures, relancer de temps à autre et finalement oublier au fond de votre bibliothèque. Il y avait sans doute mieux à faire avec le basket fauteuil.

Tests en vidéo
IGNUS 6/10
PCGames 6/10

PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure.
https://www.youtube.com/watch?v=Vc2AH9oMStM
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 08/13/2025 at 01:00 PM by nicolasgourry
    comments (10)
    potion2swag posted the 08/13/2025 at 01:05 PM
    il en faut toujours un comme ça a la sortie d'une console.
    ducknsexe posted the 08/13/2025 at 01:06 PM
    Un jeu Nintendo surcôté dira ont
    akinen posted the 08/13/2025 at 01:08 PM
    Nan mais le design. On en a eu de belle avec projets multijoueurs et GAAS des gros éditeurs, mais là c’est le pompom

    S’ils voulaient démoraliser les handicapés, fallait faire un survival horror avec un héro en chaise roulante.
    kali posted the 08/13/2025 at 01:16 PM
    Au lien d'avoir fait une suite à Arms ou quelque chose qui s'en rapproche...
    shambala93 posted the 08/13/2025 at 01:23 PM
    La DA est tristoune. C’est vraiment pas terrible !
    micheljackson posted the 08/13/2025 at 01:28 PM
    Encore un jeu Switch 2 qui fait rêver.
    sonilka posted the 08/13/2025 at 01:42 PM
    Médiocre. Comme prévu. Nintendo nous avait habitué à mieux pour vendre une de ses features.
    pcsw2 posted the 08/13/2025 at 01:46 PM
    Il sentais un peu le jeu moyen des le début celui-là
    churos45 posted the 08/13/2025 at 01:54 PM
    la moyenne
    lz posted the 08/13/2025 at 02:04 PM
    Bah mince, il n'a pas 21/20 ou Meta 95+/100 je comprends pas ... je croyais que Nintendo avait un totem d'immunité

    El famoso totem
