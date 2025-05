XBoxMag 9/10

Gamergen 17/20

JVFrance 85%

Geeko 7,9/10

IGNFrance 7/10

En nous emmenant vers cette époque où l’on osait tout et parfois un peu n’importe quoi, Capcom Fighting Collection 2 est certainement la plus éclectique des compilations de jeux de baston de l’éditeur japonais. Retrouver au même endroit Power Stone, Capcom vs SNK et Rival School 2 relève d’une certaine idée de la perfection pour le joueur qui a vécu ces années désormais lointaines sur Dreamcast ou en Arcade au rythme des prouesses signées Capcom. Si l’on peut rester de marbre devant une paire de jeux et trouver que les titres 3D de l’époque ont pris un coup de vieux visuel, la proposition est de très haut niveau dans son ensemble et peut surtout compter sur Capcom vs SNK 2, monument de la baston 2D, pour justifier à lui seul de se lancer tôt ou tard à l’assaut de Capcom Fighting Collection 2.Capcom Fighting Collection 2, c’est donc un bel hommage aux jeux de baston, une lettre d’amour à toute une époque, mais aussi un vrai plaisir moderne grâce à ses options, son contenu et sa technique bien propre. Les amoureux du genre fondent, les joueurs nomades sont comblés (coucou la Switch ou encore la ROG Ally), et même les plus jeunes pourraient tomber sous le charme. C’est typiquement le genre de recueil que nous démarrons entre amis pour des soirées qui finissent en cris, en rires... et parfois en vengeance sur Power Stone 2.Avec Capcom Fighting Collection 2, l’éditeur répond enfin à une attente de longue date en ressuscitant Capcom vs SNK 2 et Project Justice, deux titres cultes longtemps restés inaccessibles sur les machines modernes. Plus ambitieuse et séduisante que la première compilation, cette sélection marque également une ouverture bienvenue vers la 3D, avec des jeux comme Power Stone ou Plasma Sword, là où Capcom s’était jusqu’ici cantonné aux classiques 2D. Si certains choix restent discutables, l’ensemble dégage une vraie richesse et une volonté de diversité qui devraient satisfaire autant les nostalgiques que les curieux. À deux ans du 40ème anniversaire de Street Fighter, cette initiative sonne comme un prélude prometteur à ce que Capcom pourrait nous réserver pour célébrer son héritage le plus emblématique.La Capcom Fighting Collection 2 est une compilation incontournable de jeux de combat emblématiques de Capcom. Le gros morceau, c’est bien sûr l’excellent Capcom vs. SNK 2, un monument du jeu de baston 2D qui affiche un lineup de folie. On retrouve toutefois quelques perles méconnues comme l’excellentissime party-game PowerStone 2 ou le très fun Project Justice. A côté de cela, on a des jeux un peu moins parquants comme Plasma Sword ou le très décevant Capcom Fighting Evolution. A 39,99€, la proposition n’en reste pas moins très intéressante pour les fans du genre. Capcom a regroupé dans une seule et même compilation une floppée de classiques de la baston, les menus sont modernisés, on retrouve un tas d’options comme le rollback et le jeu en ligne, et la diversité du contenu a de quoi réjouir les collectionneurs. Il s’agit ni plus ni moins qu’un incontournable pour les puristes.Cette collection ne révolutionne pas la formule établie ces dernières années et ne saurait trouver son public qu'à condition que les fans soient absolument acquises à la cause d'un ou plusieurs des titres inclus. Reste à savoir si Capcom cherche ici à prendre la température pour un éventuel retour d'une de ses licences restées silencieuses depuis trop longtemps, ou simplement à donner une opportunité aux fans de retrouver leurs madeleines de Proust. Bref, à l'instar de la première, Capcom Fighting Collection 2 cible un public précis et sera évidemment porté par la qualité de son mode multijoueur en ligne, ainsi que par le retour d'un opus très apprécié des connaisseurs : Capcom VS SNK 2.