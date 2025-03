Predators voulait ramener la saga aux sources en s’inspirant du film culte de 1987. Une nouvelle chasse, un cadre inédit et des guerriers redoutables… mais le pari est-il réussi ? Entre un casting solide, des références assumées et un manque d’originalité criant, ce retour tant attendu divise encore aujourd’hui. Découvrez pourquoi Predators est un épisode à la fois respectueux de son héritage et frustrant pour les fans.



The Predator devait marquer le grand retour de la saga avec un ton plus explosif et moderne. Aux commandes, Shane Black, ancien de la franchise, promettait un mélange d’action nerveuse et d’humour acéré. Mais entre une production chaotique, un Predator génétiquement modifié et des choix scénaristiques discutables, le film s’est attiré les foudres des fans. Trop décalé ? Trop éloigné de l’esprit original ? Découvrez pourquoi The Predator est devenu l’épisode le plus controversé de la saga.



Avec Prey, la saga Predator renoue enfin avec ses racines en livrant un affrontement brutal et épique. En transportant l’action au XVIIIe siècle, le film de Dan Trachtenberg revisite intelligemment le mythe du chasseur ultime, porté par une héroïne Comanche inoubliable. Mise en scène soignée, tension maîtrisée et un Predator plus sauvage que jamais : Prey redonne ses lettres de noblesse à la franchise. Découvrez pourquoi ce retour aux sources a conquis les fans et marqué l’histoire de la saga !