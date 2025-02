Predator, un chef-d'œuvre du cinéma d’action et de science-fiction, toujours aussi captivant qu’intense. Dans la jungle impitoyable, un groupe de commandos confronté à une créature extraterrestre terrifiante lutte pour sa survie, mêlant suspense et tension dans une guerre à mort.

Au casting : Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, et Jesse Ventura. La bande originale, percutante, est signée Alan Silvestri.



Dans Predator 2, l’action se déplace du cœur de la jungle au béton de la ville. Loin de l’environnement naturel de son prédécesseur, le chasseur extraterrestre se frotte désormais à la brutalité urbaine de Los Angeles. Une suite audacieuse et pleine de surprises, qui nous plonge dans une chasse effrénée avec des éléments qui préfigurent le futur crossover avec Alien. Un film qui, malgré sa réception mitigée, mérite d’être redécouvert. Au casting : Danny Glover, Bill Paxton et Gary Busey. La bande originale est composée par Alan Silvestri.



Alien vs. Predator et AVP: Requiem, deux films qui ont opposé deux des créatures les plus iconiques du cinéma. Si le premier a proposé une rencontre ambitieuse, le second a été largement critiqué pour son gore excessif et ses incohérences. Entre les faiblesses des Aliens, les erreurs des Predators et une mise en scène parfois maladroite, découvrez pourquoi ces films ont divisé les fans et marqué leur époque.