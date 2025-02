On attaque 2018 ! Et l'intégralité de ce 5ème chapitre sera dédiée à l'année 2018 de la Nintendo Switch

Une année en 2 temps, avec quelques ratés et un Smash Bros qui va tout exploser en fin d'année.

Mais la Switch c'est un énorme succès, mais c'est aussi des échecs. Des échecs qui aurait pu être bien plus fatal à Nintendo



Au tour de l'année 2019 ! Une année où Nintendo déroule et aligne un line up impressionnant.

Nintendo est sur le toit du monde et est bien décidé à ne pas se limiter uniquement au petit monde du jeu vidéo...



Avant dernier chapitre, et on va parler des années 2020 et 2021 !

2 années particulières, avec d'un côté le Covid qui va lourdement impacter l'industrie vidéoludique

Et de l'autre l'arrivée de la nouvelle génération.

Mais il en faudrait bien plus pour porter atteinte à la Switch !