Voilà bien des années que SNK est de nouveau au meilleur de sa forme, ou en tout cas du point de vue des amateurs de baston mais si les choses se déroulent bien, normalement et je dis bien « normalement », nous devrions un jour avoir droit à un. Le fan est patient, et n’a de toute façon pas d’autres choix après déjà 16 ans d’attente (oui oui, 16 ans que le 7 est sorti…). Histoire de faire perdurer la franchise en dehors de rééditions, le peuple a eu droit à un tower-defense un peu ignoré, un gacha sur mobile tout moche et depuis peu le fameux, peut-être le plus sérieux de ces différents spin-off car doté d’une vraie proposition et d’un amour évident du produit… mais dont les questions seront soulevées autour de la valeur commerciale vu la bien faible capacité d’audience.On parle en effet ici d’un genre pleinement mixte, l’un populaire (le rogue) l’autre un peu plus restreint (le tactical), et si les dernières années ont prouvé que chacun était libre de faire ses propres mixtures et encore plus dans la scène indépendante, l’Histoire a également montré que fusionner plusieurs choses un peu au hasard ne va pas forcément vous donner une parfaite mayonnaise. Sur le plan de travail, tous les éléments semblent pourtant suffisamment réfléchis et dans un cheminement parfaitement limpide : 4 zones, avec à chaque fois, une petite poignée de missions à effectuer et aux multiples récompenses encore plus en accomplissant les défis secondaires avant l’arrivée du boss. Bien entendu, c’est un rogue donc le niveau de difficulté est incroyablement relevé avant de véritablement saisir les principales failles, ici dans certaines compétences bien au-dessus de la moyenne en terme d’intérêt, causant d’ici-là d’inéluctables échecs avant le retour à la case départ et des personnages revenus au level 1, mais quelques acquis permanents en poche comme de nouvelles compétences ou bonus passifs à valider (mais qu’il faudra récupérer aléatoirement durant vos runs) afin de développer des builds homogènes.L’aspect tactical est également très bon, un peu classique en apparence mais proposant ses propres idées comme une très importante gestion des couvertures (les sacs de sable ou équivalent sont à prendre comme des barres de vie bonus) et, le point qui le différencie le plus de la concurrence, le fait que le titre réemprunte totalement l’adage d’origine « run&gun » en poussant à fond les déplacements avant de lancer vos attaques : plus vous êtes mobile, plus vous débloquez de points d’esquive tout en rechargeant vos points de compétences, et ce à chaque tour. De quoi pousser à réfléchir, encore plus avec un système de combo qui octroie des attaques bonus à chacun de vos alliés s’ils ont dans leur champ de vue votre cible. Et par l’absence de notion de pourcentage/précision pour les coups portés ou reçus, rien n’est donc laissé au hasard une fois sur le terrain : c’est du pur jeu d’échec, encore une fois très difficile à maîtriser au départ, mais qui vous donne tout de même le droit à l’erreur avec possibilité de revenir un tour en arrière (option néanmoins limitée car faut pas non plus abuser).Les premières heures, on est complètement dedans et il faut dire que l’ambiance aide beaucoup tant c’est une parfaite retranscription visuelle de la série, mais très vite pointe l’inattendu : on s’ennuie un peu. Et de plus en plus. Et il est là tout le problème de. Si nous avions eu un rogue typé action, ça aurait pu le faire. Si c’était un pur tactical-RPG, il avait tous les atouts pour être un bon représentant (encore plus avec une bonne narration derrière...). Mais, et ce sera l’avis de votre serviteur, le mélange des genres mène finalement à un résultat qui manque atrocement de fun et où le seul véritable intérêt sera une rapide recherche des bons builds qui, une fois trouvés, vous permettra de terminer une run en 5h sans avoir spécialement envie de creuser davantage. Car là où un (bon) rogue action est capable d’offrir un autre type d’intérêt à tenter de terminer un run avec un build moisi, dans, ce sera juste chiant. Pas parce que c’est mal foutu. Juste parce que c’est le genre tactical lui-même qui limite l’intérêt de ce type de défi.