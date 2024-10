Actualité





Nouvelle victime de la tendance à rhabiller les personnages féminins dans le jeu vidéo : Rouge the Bat, avec le jeu Sonic X Shadow Generations disponible aujourd'hui sur consoles et PC, où la poitrine de la chauve-souris sexy n'est plus visible.C'est la première fois que le personnage est concerné par la censure dans la série. Rouge est un personnage basé sur la voleuse, femme fatale en combinaison moulante. Enlever cet aspect visuel là, autant remplacer par des personnages féminins plats et dans les 2 sens du terme. Mais cela permettra aux Kévins de pouvoir enfin jouer à ce jeu sans avoir de pensées sexuelles à la simple vue du personnagePour ceux qui vont prendre/recevoir ou ont prit Sonic X Shadow Generations et qui joueront dès ce soir, sachez que le jeu a également d'autres censures et changements par rapport au Sonic Generations originel, dont le personnage d'Amy Rose qui n'est officiellement plus décrite comme une stalkeuse fan-girl de Sonic mais plutôt comme "une fille inspiré par Sonic pour aider les autres". Une scène comique où Sonic pose sa main sur le visage d'Amy afin de l'arrêter a également été modifié.