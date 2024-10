JeuxActu 19/20

Depuis notre premier hands-on en juin dernier, on savait déjà que Dragon Ball Sparking Zero allait tout pulvériser sur son passage, mais on était loin de se douter que Spike Chunsoft allait peaufiner son système de combat à ce point. En effet, le studio japonais ne s'est pas contenté de nous proposer la meilleure adaptation en jeu vidéo d'un animé, mais il a aussi approfondi le gameplay, bien plus technique qu'il n'y paraît quand on voit l'explosivité des combats à l'écran. Il y a des dizaines et des dizaines de manipulations à apprendre par coeur pour atteindre à notre tour l'Ultra Instinct, et ainsi savoir lire à travers ce que le profane prendra pour un capharnaüm visuel incompréhensible, alors qu'il n'en est rien. Jouissif à prendre en main, disposant d'une belle courbe de progression également, le gameplay de Sparking Zero n'a jamais aussi bien retranscrit ce qu'on attend d'un jeu Dragon Ball. C'est exceptionnel. Visuellement, c'est aussi bien maîtrisé et cela fait déjà plusieurs mois que le public peut constater à quel point l'équipe de Jun Furutani maîtrise son sujet. Chaque combat, chaque attaque, chaque gerbe d'énergie balancée fait vribrer l'écran mais aussi le coeur de n'importe quel fan de Dragon Ball. C'est tellement gaulé, tellement bien mis en scène qu'on en sort systématiquement galvanisé. Mais en plus d'avoir respecté l'oeuvre d'Akira Toriyama comme jamais, Spike Chunsoft offre aussi aux joueurs un jeu d'une grande générosité, blindé de modes de jeu, de choses à débloquer, d'histoires à raconter (même si le What If est in fine moins intéressant que prévu), de bonus à consulter, bref, vous avez capté, nous aussi, on a été grave respecté. Inutile de tergiverser davantage, Sparking Zero est de loin le plus grand jeu Dragon Ball jamais créé.Nous pouvons adresser quelques reproches à Sparking! Zero concernant l'ergonomie de ses menus et l'animation des cinématiques, qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Le premier pourra être rapidement corrigé par des correctifs, mais surtout, force est d’admettre que ni l’un ni l’autre de ces points faibles ne vient entacher notre plaisir de combattre une fois le jeu lancé. En cela, le titre ne souffre d’aucun véritable défaut ; bien au contraire, il offre un plaisir infini aux fans de Dragon Ball (Z/Super/GT). Entre son infinité de modes donnant tout ce qu’un joueur peut rêver et son roster déjà gargantuesque. Certes, nous pourrions reprocher au jeu ce manque de folie que nous avions par le passé, comme avec la possibilité de faire fusionner des personnages hors canon ou de permettre à Boo d’absorber différentes cibles autres que celles de l’œuvre d’origine ou encore son splitscreen ajouté à la va-vite. Cependant, ces problèmes sont contrebalancés par des histoires alternatives bien plus nombreuses que prévu. Enfin, si Sparking présente une courbe de difficulté en montagne russe, un entraînement intensif en amont de chaque combat pourra compenser cette épreuve. N'est-ce pas là l'adage d'un véritable héros de shonen ?Dragon Ball Sparking Zero est l’adaptation ultime d’un jeu de combat en 3D, à la fois jouissif et accessible, que l’on aimerait voir pour tous les shônen en général. Le casting de base est si généreux qu’il fait facilement pardonner l’avalanche de DLC à venir. Non seulement nous avons droit à un jeu Dragon Ball époustouflant grâce à l’Unreal Engine 5, mais le souci du détail à tous les niveaux démontre clairement la volonté des développeurs de satisfaire les fans de longue date. Certes, on peut chipoter sur l’absence de certains costumes, décors ou personnages, mais il est impossible de nier l’énorme travail accompli pour répondre aux attentes colossales que ce titre suscitait. Tout simplement le meilleur jeu de combat Dragon Ball à ce jour, et il le restera sans doute pendant un très, très long moment.Attendu comme le lait sur le feu, Dragon Ball Sparking Zero nous a fait l’effet d’un Kamehameha tout droit sorti de nos mains, fruit de notre exaltation, des nombreuses nuits blanches pour débloquer tout le roster et de notre plaisir cumulé à jouer, jouer et encore jouer. Le titre n’est pas parfait, souffre de quelques soucis d’optimisation qui découlent peut-être de certains choix de la part de l’équipe de développement, mais reste génial. Depuis Dragon Ball Fighter Z, on manquait d’un titre qui puisse renouveler la licence avec autant de fraîcheur et c’est un retour fracassant pour la saga Budokai Tenkaichi !Dragon Ball Sparking Zero arrive à remettre la série Budokai Tenkaichi sur le devant de la scène d'une très bonne manière en proposant le gameplay original tout en y apportant quelques nouveautés comme de nouvelles méthodes de contres. À côté, vous retrouvez un cast de personnages gigantesques qui va faire plaisir aux fans de la première heure, mais qui peut aussi être vu comme étant gonflé artificiellement à cause des transformations, pour des affrontements titanesques dans des arènes destructibles lors de combats en local ou en ligne, même si cela peut parfois les rendre assez brouillons. N'oublions pas non plus l'histoire de la mythique saga qu'il est possible de revenir en partie bien que ce soit concentré sur Dragon Ball Z et Dragon Ball Super.En conclusion, DRAGON BALL: Sparking! ZERO est une belle œuvre vidéoludique qui ravit les fans de longue date et amuse la nouvelle génération. C’est une production conçue pour tous types de joueurs, avec un contenu riche et varié qui promet de nous divertir pendant de longues heures. Les modes sont délirants, les "what-if" bien pensés, les animations ont de quoi émoustiller, oui, Budokai Tenkaichi est bel et bien de retour, et ça fait plaisir de retrouver une telle expérience dans nos rayons. Bien évidemment, nous ne pouvons que vous conseiller cette petite merveille, et nous espérons que les développeurs peaufineront / corrigeront quelques défauts dans les mois à venir. En attendant, les poils se hérissent, la magie opère, si vous aimez l’œuvre d’Akira Toriyama, vous allez être conquis !Dragon Ball: Sparking! ZERO offre aux joueurs la suite tant attendue des anciens Budokai, enrichie de nombreuses nouveautés de gameplay, un dynamisme renouvelé dans les affrontements, et un suivi fidèle du Lore actuel. Bien que la prise en main initiale puisse être intimidante, notamment en raison du nombre impressionnant d'actions possibles, des commandes à mémoriser et de la lisibilité parfois complexe des combats, il suffit de consacrer un peu de temps pour s'immerger pleinement dans l'expérience et profiter de tout ce que le jeu a à offrir.Une fois les mécaniques maîtrisées et les quelques erreurs de caméra surmontées, des affrontements fluides et nerveux s'offrent à vous, avec une progression qui se fait de manière naturelle et gratifiante.Cependant, nous regrettons l'absence de cinématiques épiques (en dehors des compétences spéciales) et le recours aux diaporamas, qui atténuent l’aspect « épique » de la licence, même si cela se justifie par certaines contraintes.Plus de 17 ans après Budokai Tenkaichi 3, Sparking Zero reprend les forces de son aîné pour aller encore plus loin. Avec la générosité de son casting, la qualité de ses effets et la mise en scène impressionnante de ses coups, le jeu excelle dans son fanservice. Mais surtout, le titre se démarque par son gameplay aussi technique que ses prédécesseurs qui offre à la fois une vraie marge de progression et un fun instantané grâce à ses options d'accessibilité. Dommage que les combats soient un peu gâchés par des soucis de lisibilité et de caméra. Dans le même temps, on peut reprocher au jeu son service minimum pour ses interfaces, ses cinématiques et son mode entraînement qui jurent avec le soin apporté au reste de l’expérience. Malgré tout, Sparking Zero a tout pour ravir les fans de Dragon Ball, même ceux qui veulent jouer en local qui vont devoir se contenter d'une seule arène pour le moment, car il est vraiment le Budokai Tenkaichi 4 que tout le monde attendait.Malgré une générosité de contenu inégalée qui sait flatter les passionnés, Dragon Ball : Sparking Zero se destine, plus que jamais, aux soirées endiablées entre copains et pas grand-chose d'autre malgré l'arrivée bienvenue des combats en ligne. De l'ergonomie passéiste au mode Histoire complètement déséquilibré sans compter la caméra anarchique, Spike Chunsoft n'a pas voulu (ou pu ?) corriger les écueils repérés lors de nos premiers contacts, livrant une copie éminemment sympathique mais néanmoins brouillonne dans la forme. Relire l'histoire du bœuf et de la grenouille.