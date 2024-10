Dans ce nouvel épisode de Science vs Fiction, on a eu le plaisir d'accueillir la cheffe d’escadron Audrey Renard, “profileuse” - “analyste comportementale” en français- au sein du Département des Sciences du Comportement de la gendarmerie nationale.Esprits Criminels, Seven, American Psycho ou encore Mindhunter et Monster… À quel point ces films et séries cultes sont-ils réalistes ? Comment dresser le profil d’un criminel ? Qu’est ce qu’un tueur en série ? Sont-ils plus intelligents que les autres ? Est ce qu’on naît tueur ?Notre experte répond à toutes ces questions et bien d’autres, nous révélant au passage les coulisses de son métier.