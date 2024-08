Actualité









Dans Dead Rising, l'original sur X360 (et le portage sur PS4 et XO), il est possible de prendre des photos et de gagner des points servant à améliorer le protagoniste si les photos comportent plusieurs éléments clés dont des éléments "érotique" quand le protagoniste et photographe Frank West prenait des photos de femmes sexy, cela y compris des zombis, et même d'affiches publicitaires (femmes ou jouets sexuels)... Si ces pubs sont encore présentes, car sachez qu'on apprend aujourd'hui que cette catégorie ne sera plus présente dans le remaster sur XS et PS5. Finito. On imagine que les quêtes annexes portant à prendre des photos suggestives sont soient modifiées soient simplement supprimées de cette nouvelle version de Dead Rising, Capcom ne s'est pas encore exprimé sur le sujet (on apprend cette information via le magazine japonais Famitsu).C'est ni plus ni moins de la censure (absurde pour un jeu +18 donc pour public averti), et cela rejoint d'autres "censures" et autres modifications faites sur ce remaster par rapport au jeu d'origine, dont des personnages féminins aux poitrines un peu plus couvertes et notamment le remplacement de Larry Chiang qui est d'une certaine ethnie par une version américaine du même personnage.On n'a plus le droit d'avoir de l'érotisme sans arrière pensé, comme si il était évident pour toutes ces personnes que la violence dans les jeux n'engendre pas la violence réelle, aucun journaliste ni politique n'a fait ce ne serait-ce qu'une fois ce raccourci évidemment. On va me dire que Capcom est une entreprise, qu'il faut penser au profit en vendant un jeu à un plus large public, mais jamais une entreprise pourra vendre un produit à toute la Terre sans le moindre consensus derrière, sachant qu'on aurait pu avoir l'inverse et justement inclure l'érotisme masculin dans le jeu "si des gens voulaient à tout prix qu'on ne joue pas un pervers".