Date : 13 Novembre 2024

Par le réalisateur de : Alien / Blade Runner / Black Rain / Thelma et Louise / 1492 : Christophe Colomb / Gladiator / Kingdom of Heaven / American Gangster / Mensonges d'État / Prometheus / Exodus : Gods And Kings / Seul sur Mars / Alien : Covenant / Le Dernier Duel.Synopsis : L'histoire de Lucius, le fils de Lucilla et neveu de Commode. Lucius est très admiratif du parcours de Maximus et devrait suivre ses traces.