Bloodborne Infos

Salut les braves chasseurs, Future Presse va ressortir le guide de Bloodborne et cette nouvelle édition contiendra le guide complet du jeu de base + celui de son extention The Old Hunters.Le guide existait auparavant en 2 parties, 1 pour le jeu et 1 pour le DLC. On aura donc maintenant le tout dans un seul livre.Ils ont récement ressorti le Compendium Dark Souls Trilogy et font en général des guides de bonnes qualités.