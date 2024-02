- Jun Furutani prend les rênes en tant que producteur de Sparking ZERO, mais reste sous la supervision de Ryo Mito, le producteur des séries Dragon Ball Budokai Tenkaichi, qui valide la direction et les choix du nouveau Budokai Tenkaichi.



- L'équipe est ouverte aux critiques et se compose de passionnés, avec Jun Furutani lui-même étant un grand fan



- Le mode local en écran scindé ne sera finalement pas disponible, non pas à cause des développeurs, mais en raison de problèmes liés à Sony et Microsoft, qui compliquent l'adaptation de l'écran scindé. Ils essaient de trouver une solution, mais pour l'instant, il n'y aura pas d'écran scindé, peut-être en raison des politiques de Sony et Microsoft favorisant la vente de plus de consoles.



- Ce ne serait pas la première fois qu'une telle situation se produit, la situation peut encore évoluer, l'équipe étant consciente de la demande.

Les développeurs ont mentionné que l'adaptation des jeux sur la Xbox Series S sont particulièrement difficile.



- Les personnages de Dragon Ball GT seront inclus, peut-être dans le roster de base ou sous forme de DLC.



- Le jeu inclura également des fusions (Gogeta, Vegito, Gotenks).



- Il n'y a pas de date de sortie précise pour le moment. L'équipe travaille sur le jeu et souhaite éviter de se précipiter pour sortir un jeu incomplet. Ils prennent leur temps, envisageant une sortie fin 2024 ou 2025.



- Un mode histoire complet sera présent, suivant et évoluant à partir de Tenkaichi 3.



- Les graphismes ont été améliorés par rapport aux trailers déjà vus. L'équipe graphique, encore meilleure, a répondu aux critiques concernant l'aspect des cheveux, par exemple.



- Les tenues pourront se détériorer pendant les combats, et les combats sont conçus pour être plus longs que les anciens.



- Ryo Mito reste le décideur principal du projet.



- La jaquette du jeu est déjà prête et reprend le style des anciens dessins, potentiellement ceux de Nakatsuru.



- Plusieurs autres trailers seront diffusés dans les mois à venir, présentant à chaque fois des nouveautés.



- Les personnages des films Dragon Ball seront inclus, jusqu'à Gohan Beast probablement.



- Un effort particulier est mis sur les décors pour une meilleure immersion, l'œil humain étant plus réceptif à l'immersion grâce aux décors.



- L'équipe est très à l'écoute de la communauté sur Twitter et par e-mails pour améliorer le jeu grâce aux critiques. Ryo Mito a lui-même demandé à recueillir les retours du monde entier. Les critiques constructives sont particulièrement appréciées.

Durant la Dragon ball Hours qui a eu lieu le 27 et 28 janvier dernier , Sofian Le GEEK et Yekais Novachrono deux créateurs de contenu français ont pu s'entretenir avec Ryo Mito, producteur des jeux Budokai Tenkaichi, et Masayuki Hirano, producteur général des jeux Dragon Ball Z. Les informations ont été directement traduit et partagés sur X anciennement Twitter.