Deus Ex, c'est la saga porte étendard du Cyberpunk en jeu vidéo de Warren Spector, papa de l'immersive sim. Aujourd'hui, chez Exitium, on va plonger dans tout la saga qui a tout changé à notre façon de voir les jeux vidéo, donc on parlera entre autre de Deus Ex Invisible War, The Fall et même le projet Snowblind, sans oublier, bien sûr, Human Revolution et Mankind Divided. Dans cette rétrospective, vous comprendrez comment le premier Deus Ex et même System Shock ou Thief ont influencé toute la saga.