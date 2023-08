Contrairement à la vraie vie, qui peut nous apparaître complexe, indéchiffrable, parfois absurde, les jeux vidéo nous donnent indéniablement le sentiment que ce qu’on fait a du sens.Dans cette vidéo, on cherchera à comprendre comment un jeu s'y prend pour nous donner ce sentiment, ainsi que l'impact que ça peut avoir sur nos vies.

